[{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén elismert az ellenük folyó büntetőeljárás során.","shortLead":"A 2018-as tüzet a Pacific Gas & Electric egy meghibásodott vezetéke okozta, amit a vállalat vezérigazgatója szintén...","id":"20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92d7617-8f15-4521-bd59-523988ca0a92","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_camp_tuz_pge_bunosnek_vallotta_magat","timestamp":"2020. június. 17. 14:48","title":"Áramszolgáltató vállalta a felelősséget a Kalifornia legpusztítóbb tűzvészéért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának vissza a megjelenéstől.","shortLead":"A nemzetbiztonsági tanács már december óta vizsgálja John Bolton könyvét, amit most bírósági ítélettel tartanának...","id":"20200617_trump_bolton_konyv_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d25a5d3-d180-4e92-ab30-ad3250a11bb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_trump_bolton_konyv_per","timestamp":"2020. június. 17. 05:08","title":"A Trump-kormány beperelte a volt nemzetbiztonsági tanácsadóját, hogy ne jelenhessen meg a könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Románia egy év alatt a vásárlóerő-paritáson is hatalmasat lépett előre.","shortLead":"Románia egy év alatt a vásárlóerő-paritáson is hatalmasat lépett előre.","id":"20200617_romania_netto_atlagber_fizetesek_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"588d671e-908e-41a6-b092-72bb5c40bd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_romania_netto_atlagber_fizetesek_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 17. 13:40","title":"Már majdnem annyit ér a román nettó átlagbér, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években. Már hazánkban is elérhető – bár csak korlátozott földrajzi lefedettséggel – az 5G szélessávú mobilinternet, amely az elképesztő letöltési sebesség mellett új technológiák hétköznapi elterjedését hozhatja magával. Lássuk, hogyan is nézne ki az 5G-alapú jövőnk!","shortLead":"Az alábbiakban egy átlagos magyar család lehetséges egy napját mutatjuk be, a közeli jövőben, a 2025-öt követő években...","id":"magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b575886-62df-4ab7-9b29-7374c3dcc036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"accee00e-8311-4be8-ae7b-78ba8161f5fd","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200609_Az_5G_elhozza_a_scifi_filmek_vilagat_az_otthonainkba__infografika","timestamp":"2020. június. 16. 07:30","title":"Az 5G elhozza a sci-fi filmek világát az otthonainkba - infografika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"b9ad0244-44c4-4596-8fd6-a2f892105c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói szerint egy szenzorral felszerelt távcső segítségével bárkit meg lehet figyelni, ha a szobában működik egy villanykörte. ","shortLead":"Az izraeli Ben-Gurion Egyetem és a Weizmann Tudományos Intézet kutatói szerint egy szenzorral felszerelt távcső...","id":"20200616_villanykorte_lehallgatas_hanghullamok_lamphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ad0244-44c4-4596-8fd6-a2f892105c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8742dfa7-2302-428d-a533-77638d7334c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_villanykorte_lehallgatas_hanghullamok_lamphone","timestamp":"2020. június. 16. 08:33","title":"Ha ég a villany, bárkit le lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött, hogy valódi ellenzéki jelöltek is indulhassanak az elnökválasztáson.","shortLead":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött...","id":"20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd545a4e-c618-4660-80f1-40c3329b2d87","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","timestamp":"2020. június. 15. 21:30","title":"Indoklással sem fárad a fehérorosz bíróság, úgy tartanak fogva ellenzéki politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65c63fe-85f2-49cb-9115-e2e8b1187eed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három fordulóval a szezon vége előtt biztosította be győzelmét a klub.","shortLead":"Három fordulóval a szezon vége előtt biztosította be győzelmét a klub.","id":"20200616_ferencvaros_bajnoksag_cimvedes_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65c63fe-85f2-49cb-9115-e2e8b1187eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30742828-45c2-48f9-b0cb-509b53b3e8a0","keywords":null,"link":"/sport/20200616_ferencvaros_bajnoksag_cimvedes_foci","timestamp":"2020. június. 16. 23:35","title":"Megvédte címét a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hagynak időt, hogy az állampolgárok és a parkolási cégek felkészüljenek az újabb változásra.","shortLead":"Hagynak időt, hogy az állampolgárok és a parkolási cégek felkészüljenek az újabb változásra.","id":"20200616_ingyenes_parkolas_veszelyhelyzet_orban_balazs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4f523-822f-4d05-ae0d-21867019afbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_ingyenes_parkolas_veszelyhelyzet_orban_balazs","timestamp":"2020. június. 16. 20:20","title":"Elmondták, miért marad egy héttel tovább az ingyenes parkolás, mint a veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]