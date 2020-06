Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokig csak üres képek voltak láthatók a Google keresőjében a korábbi brit miniszterelnökről, Sir Winston Churchillről. A cég szerint az esetnek nincs köze a világ több pontján is zajló antirasszista tüntetésekhez.","shortLead":"Napokig csak üres képek voltak láthatók a Google keresőjében a korábbi brit miniszterelnökről, Sir Winston...","id":"20200616_sir_winston_churchill_foto_google_kepkereso_black_lives_matter_tuntetes_szobor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6551d1c9-c08a-4eec-be1e-9ec3ef60b493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46db1b73-8aad-4152-a92c-386bde258196","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sir_winston_churchill_foto_google_kepkereso_black_lives_matter_tuntetes_szobor","timestamp":"2020. június. 16. 17:03","title":"Elárulta a Google, miért tűnt el Churchill fotója a keresőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","shortLead":"Az épületbe a szülők sem léphettek be. ","id":"20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae93fe1d-a740-46ce-9df9-2593b780e97d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99c1b0-e488-434a-b696-822cb6e1b85c","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Maszk_diak_bizonyitvany","timestamp":"2020. június. 16. 11:39","title":"Maszkban vették át a kisdiákok a bizonyítványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP alakulása között? Merre megy a tőzsde a miniszoknyától? A világ legjobb közgazdászaival is megtörténik, hogy olyan témákat kezdenek el vizsgálni, amelyeket első ránézésre nem érdemes komolyan venni.","shortLead":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP...","id":"20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7168ecc-c817-4420-aba9-1a40d039430a","keywords":null,"link":"/360/20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","timestamp":"2020. június. 17. 07:00","title":"Intergalaktikus szállítás és rossz szájszagú tanárok – majdnem komoly gazdasági elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","shortLead":"Vége a bajorok első hibrid sportkocsijának, és jelen állás szerint nem érkezik közvetlen utódja.","id":"20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c144c7-bcda-4118-b47c-14993c5b8b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191be0d7-3372-442b-8194-9a206858205f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_Legyartottak_az_utolso_BMW_i8ast","timestamp":"2020. június. 15. 16:53","title":"Legyártották az utolsó BMW i8-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg az ország lakóit.","shortLead":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg...","id":"20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe46bd-f361-4696-888d-91f559122fb5","keywords":null,"link":"/360/20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","timestamp":"2020. június. 16. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Itt sem veszik túl komolyan a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet élni a járvány után. A műsort újra közönség előtt vették fel, de a Dumszínházban is ügyeltek arra, hogy a nézők kellő távolságot megtartva szórakozhassanak. ","shortLead":"Nem könnyítik meg a bulizást a távolságtartási intézkedések - a Duma Aktuál csokorba szedte, milyen megoldásokkal lehet...","id":"20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4231fedf-c1e4-4edc-a8be-b79c2afdd613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e087e60e-8abb-4b4e-bb1b-6e4125d8a87b","keywords":null,"link":"/360/20200616_Duma_Aktual_Tavolsagtartas_bulizaskor","timestamp":"2020. június. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: A könyvtár vagy a diszkó a veszélyesebb járványgóc? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]