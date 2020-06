Most könnyebb bejutni szakorvoshoz, mint a járvány előtt – de nem sokáig lesz így

Finoman szólva optimistának tartja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Kásler Miklós pénteki jóslatát. Az emberi erőforrások minisztere a járvány miatti korlátozások feloldását bejelentve azt vetítette előre, hogy

az elhalasztott beavatkozások miatti lemaradását nagyjából két hónap alatt be tudja majd hozni az egészségügyi rendszer.

Hiába állt vissza papíron sok minden a járványhelyzet előtti állapotba – oldották fel például egyes diagnosztikai és terápiás tevékenységek tilalmát, vagy az óránként ellátható betegek korlátját –, a MOK szerint komoly, a vírus előtti helyzetnél is súlyosabb orvoshiány ronthatja az esélyét, hogy igaza legyen Kásler Miklósnak.

© MTI/Bruzák Noémi

A problémák egyik kiváltója ráadásul pont maga a miniszter: továbbra is érvényben van ugyanis az a még a járvány derekán hozott utasítás, amely szerint a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók csak az Emmi vezetőjének engedélyével köthetnek új szerződéseket – magyarázta a hvg.hu-nak Álmos Péter, a MOK alelöke.

Ez a korlátozás nemcsak az eszközbeszerzésekre, hanem a foglalkoztatásra is vonatkozik, és főként a járvány elején veszélyeztetettnek minősített, ezért gyógyítástól eltiltott 65 év feletti orvosok szempontjából problémás. Közülük ugyanis sokakat akkoriban egyszerűen elbocsátottak vagy felbontották a szerződésüket, és most hiába térnének vissza (amit önkéntes alapon elvileg már április végén lehetővé tett a miniszter), az adminisztratív akadály miatt nem tudnak.

Sokan pedig nem is akarnak – tette hozzá Álmos Péter, a kamarához állítása szerint ugyanis több visszajelzés érkezett olyan, a korhatárt betöltött szakorvosoktól, akik meglévő egészségi problémáik miatt a járvány végleges levonultáig egyelőre, vagy az anyagi és általános megbecsültség hiánya miatt soha többé nem akarnak visszatérni a gyógyításhoz.

A jelenségre a kamara már a járóbeteg-ellátás megújításáról a belügyminiszter kérésére összeállított javaslatcsomagjában is figyelmeztetett.

A MOK adatai szerint az aktív orvosok több mint negyede, 27 százaléka nyugdíjas.

© Reviczky Zsolt

A kamara alelnöke szerint összességében több száz orvosról lehet szó, akikre pedig mind-mind nagy szükség lenne a leállás alatt durván felduzzadt várólisták ledolgozásához (is).

A járóbeteg-szakellátásban nincs központi várólista-adatbázis, a kórházi beavatkozások várólistáinak változásairól azonban múlt héten a privátbankár.hu írt megdöbbentő részleteket: a portál gyűjtése szerint a laparaszkópiás nőgyógyászati vagy bélműtéteknél például kilencszer hosszabb a várakozási idő a járvány előttinél de visszér- vagy szívkoszorúér-műtétekre is nyolcszor, sérv- vagy epekőműtétekre pedig hatszor annyit kell várni, mint februárban.

A MOK alelnökének további kétségei is vannak azzal kapcsolatban, hogy ledolgozható-e a felgyülemlett lemaradás: értelemszerűen nemcsak azok várnak kezelésre-vizsgálatra, akiknek ellátása elmaradt a leállás miatt, hanem azok is, akik időközben lettek betegek. A helyzeten Álmos Péter szerint nem sokat segít, hogy hétfőtől már nemcsak óránként négy beteget láthat el egy szakorvos. Ha a vizsgálat hossza 5-10 percekre csökken, vagyis „futószalagossá” válik, azt az ellátás színvonala, végső soron a beteg sínyli meg.

© Reviszky Zsolt

A fővárosi szakrendelők hétfői körképünk szerint egyelőre teljesen eltérően kezelik az új helyzetet: egyes kerületek – például az V. vagy a XX. – intézményeinek honlapján még mindig a rég meghaladott, még a járvány kezdetén, vagy a korlátozások feloldásának első, május 8-i lépcsőjében kiadott tájékoztatás olvasható, több szakrendelés szakorvosánál pedig a figyelmeztetés, hogy „március 16-tól bizonytalan ideig nem rendel”. A pesterzsébeti rendelő központi számán még direkt kérdésünkre is azt mondták, hogy hiába törölte el a korlátozásokat a miniszter, nem tudják, náluk mikor állhat vissza a régi rend, egyes – például orr-fül-gégészeti – vizsgálatok előtt pedig továbbra is kötelező a PCR-teszt.

A kockázatos – vagyis PCR-teszt-köteles – vizsgálatok listáját még május 8-án adták ki az Emmi egészségügyi szakmai kollégiumai, és bár azóta a járványhelyzet javulása ellenére sem frissült, a legtöbb szakrendelőben tapasztalatunk szerint eltekintenek a betartásától. Az operatív törzs múlt héten egy május 15-i Kásler-körlevélre hivatkozva a hvg.hu-nak azt írta, a gyanús betegeket kell tesztelni.

Olyan kerület is van, ahol teljesen naprakészek az információk és június 15-től a rendelések is a régi menetrend szerint működnek – azzal a különbséggel, hogy megjelenni továbbra is csak telefonos bejelentkezés után, időpontra lehet. Van olyan szakrendelő – például a XXIII. kerületi –, ahol az épületbe is csak az aznapra előjegyzetteket engedik be, Újpesten viszont egyáltalán nem zárkóztak el tőle, hogy egy akut problémával csak úgy „odaüljünk” a várakozók közé.

© Reviszky Zsolt

Ez utóbbi panasszal – egy deréktáji idegbecsípődéssel – hétfőn tesztelésképpen több kerület összesen egy tucatnyi reumatológiai rendelésére próbáltunk bejelentkezni, hogy felmérjük, mennyit kell majd várni egy-egy időpontra és teljesen mást tapasztaltunk, mint amire számítottunk. Volt olyan intézmény, ahol akár aznap fogadtak volna, de a legkésőbbi időpont is csak egy héttel későbbre szólt. Igaz, több helyütt hozzátették: ha van más problémánk is, „siessünk”, mert most még olyan szakrendelésekre is egy hét alatt vagy azon belül bejuthatunk, ahol korábban, a járvány előtt legkevesebb másfél-két hónapot kellett várni. Az egyik diszpécser szerint sokan „még nem ébredtek fel”, vagyis a leállás alatt automatikusan törölt időpontjaik helyett nem kértek még újat. Ha viszont megteszik, akkor szerinte is félő, hogy a helyzet rosszabb lesz, mint a vírus előtti időszakban volt.

A járványügyi óvintézkedések terén szintén jókora szórást mutattak a szakrendelők: van, ahol továbbra is csak hőmérőzés és pre-triázsolás után léphetnek be a betegek, de a maszkviselés például nem kötelező, de olyan is, ahol fordítva van: Soroksáron például se lázmérés, se kockázatelemzés nincs már, de az orrot-szájat továbbra is muszáj eltakarni. Maszkot a honlapon olvasható felhívás szerint itt a portaszolgálat ad is annak, akinek esetleg nincs. Igaz, azt távozáskor meglepő módon vissza kell adni.