A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8 métert is utazhatnak a levegőben. A JAMA orvosi szakportálon megjelent animáció szerint a köhögés vagy tüsszentés útján terjedő víruscseppek akár 7-8 métert is utazhatnak a levegőben. Nincs ennél látványosabb bizonyíték, miért kell nagyobb távolságot tartani a másiktól járvány idején – videó Szombathelyen egy kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz. 82 embert menekítettek ki egy szombathelyi társasházból tűz miatt Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke vasárnapra. Az Európai Bizottság alelnöke szerint a magyar intézkedések nem ellenkeznek az európai uniós joggal Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt a benzin forgalma. Akár a harmadánál is többet eshet a magyarországi üzemanyagfogyasztás. De meglepő módon az első negyedévben még nőtt a benzin forgalma. Hatalmas zuhanás jöhet a hazai benzinfogyasztásban

Halálos áldozatok száma kettővel nőtt vasárnapra.

Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak Dél-Koreában