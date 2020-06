Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","shortLead":"Egy ösvényen csúszott meg a fiatal lány, és a mélybe zuhant.","id":"20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59681805-4ff6-4e32-8bd0-3276b83ae44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2f5387-2490-4c97-af4f-03d1d4d44b64","keywords":null,"link":"/elet/20200615_falmaszo_luce_douady_baleset","timestamp":"2020. június. 15. 19:06","title":"150 métert zuhant és meghalt a 16 éves francia falmászó-világbajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","shortLead":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","id":"20200616_fogorvos_praxis_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928b8234-986f-4f01-b5ab-aa06389228a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_fogorvos_praxis_ellatas","timestamp":"2020. június. 16. 05:51","title":"Csökkent a fogorvosi praxisok száma, közel 900 ezer magyar ellátása bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki optimista, és aki nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki...","id":"20200616_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae1f2fb-fd9f-4ad0-b73e-f5dff4e2f88e","keywords":null,"link":"/360/20200616_Radar360","timestamp":"2020. június. 16. 08:00","title":"Radar360: Nyaralás helyett 6,5 milliárdos állami parádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a koronavírus miatt elrendelt lezárások első hónapja súlyos hatással volt az európai légi közlekedésre.","shortLead":"Már a koronavírus miatt elrendelt lezárások első hónapja súlyos hatással volt az európai légi közlekedésre.","id":"20200616_eurostat_repules_utasforgalom_lezarasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe49d6-7199-4c28-8e1b-48461a311e56","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_eurostat_repules_utasforgalom_lezarasok","timestamp":"2020. június. 16. 14:23","title":"697 ezer utas hiányzott a Liszt Ferenc-repülőtérről márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","shortLead":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","id":"20200617_tuzoltok_vihar_karok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd6c559-05f8-4057-8847-ff5a8c890976","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tuzoltok_vihar_karok","timestamp":"2020. június. 17. 18:32","title":"Elárasztott házak, kidőlt fák adnak munkát a tűzoltóknak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment az a törvényjavaslat is, amellyel Orbán Viktor lényegében ismét különleges felhatalmazást kapott.","shortLead":"A parlamenti képviselők kedden szavaztak a veszélyhelyzet megszüntetéséről, majd rögtön utána átment...","id":"20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cd556-3fed-4d40-a1d1-f6a1881bb159","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Az_egyik_kezevel_elvette_a_masikkal_rogton_vissza_is_adta_maganak_a_hatalmat_a_Fidesz","timestamp":"2020. június. 16. 12:20","title":"Az egyik kezével elvette, a másikkal rögtön vissza is adta magának a hatalmat a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kisebb tavak és a partvonal megtisztításán dolgoznak a szakemberek az olajkatasztrófa helyszínén.","shortLead":"A kisebb tavak és a partvonal megtisztításán dolgoznak a szakemberek az olajkatasztrófa helyszínén.","id":"20200617_norilszk_olajkatasztrofa_ambarszkaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027ddbe0-5b21-409d-8790-0ee5be1b4692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e95911-01c0-4cc0-87c4-27d1c0794124","keywords":null,"link":"/zhvg/20200617_norilszk_olajkatasztrofa_ambarszkaja","timestamp":"2020. június. 17. 18:28","title":"Állítólag lehalászták az olajat az egyik tönkretett norilszki folyóról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]