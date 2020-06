Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel részlegtől válnak meg.","shortLead":"A magyar piac iránt továbbra is elkötelezettek, a régió más országaiban is fejlesztenek, csak a veszteséges lengyel...","id":"20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a289aa8-c3f1-43c4-b178-6ef2977c5d8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_tesco_kivonul_lenygelorzagbol","timestamp":"2020. június. 18. 10:28","title":"Otthagyja a Tesco Lengyelországot, több mint 300 üzletet értékesítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Duna Aszfalt építi tovább a Zalazone autóipari tesztközpontot.","shortLead":"A Duna Aszfalt építi tovább a Zalazone autóipari tesztközpontot.","id":"20200617_Ujabb_11_milliard_forint_a_zalai_tesztpalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8e512e2-4ae9-405b-83d8-6d18cbbea634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe2179e-6990-4e7a-be2a-16589cfe4635","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Ujabb_11_milliard_forint_a_zalai_tesztpalya","timestamp":"2020. június. 17. 09:04","title":"11,4 milliárdért épülhet tovább a zalai tesztpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes kérdéseket tettek fel, tudni akarják, azt is, hogy tényleg büszkék lennének-e egy elorzott múzeum megnyitóján.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a magyar tudósok a Magyar Természettudományi Múzeum költözése miatt. A debrecenieknek kényes...","id":"20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017bef3e-2c86-4040-bbd7-8e80a65386b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ad065a-a52a-4d7a-aa25-94406edc78e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_magyar_tudosok_termeszettudomanyi_muzeum_koltozes","timestamp":"2020. június. 17. 14:13","title":"Magyar tudósok tiltakoznak a Természettudományi Múzeum költözése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell végignézniük a kötelező 5 másodpercet a reklámból, utóbbiak pedig nem esnek el a hirdetésből származó bevételtől.","shortLead":"A Video Speed Controller nevű bővítménnyel a felhasználók és a tartalomgyártók is jól járnak. Előbbieknek nem kell...","id":"20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61db8f5-3904-408b-9465-f0341e8ec220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_video_speed_controller_chrome_bovitmeny","timestamp":"2020. június. 17. 19:03","title":"Ha telepíti ezt az ingyenes bővítményt, hamarabb megszabadulhat a reklámvideóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A NATO \"kiigazítja\" nukleáris elrettentő képességét az új orosz rakétarendszerek telepítése miatt - ígérte a szervezet főtitkára.","shortLead":"A NATO \"kiigazítja\" nukleáris elrettentő képességét az új orosz rakétarendszerek telepítése miatt - ígérte a szervezet...","id":"20200617_nato_oroszorszag_stoltenberg_fegyverkezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d146353-8c42-4d7b-a1d1-088132cb503e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c96381-41f2-4fe4-af8e-38e3b05541c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_nato_oroszorszag_stoltenberg_fegyverkezes","timestamp":"2020. június. 17. 20:26","title":"Megnöveli a NATO az elrettentő képességét az orosz fegyverkezésre válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","shortLead":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ebbcb4-ceaa-4224-a569-6a9c32ac9357","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","timestamp":"2020. június. 18. 12:18","title":"Pesti úti idősotthon: bíróságon támadta meg a felelősségét megállapító határozatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre kapnia a különleges égi jelenséget.","shortLead":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre...","id":"20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3277682-9fa1-4179-bfe8-35c6af14555f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Fotók: Vörös lidérceket fotóztak a viharban Szlovákia felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","shortLead":"Bár az Európa-bajnokságot elhalasztották, Budapesten az eredeti terveknek megfelelően négy találkozót rendeznek majd.","id":"20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08eeb67-36d7-4756-81c1-805f71571812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ec48dd-7e5e-43a7-a7e6-d2fcc9502a82","keywords":null,"link":"/sport/20200617_Europa_bajnoksag_potselejtezo_Budapest_","timestamp":"2020. június. 17. 16:59","title":"Októberben játssza Eb-pótselejtezőjét a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]