[{"available":true,"c_guid":"7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és a Netflix, másnak egy 24 órás online táncmaraton jutott az eszébe a koronavírus-járvány okozta bezártságról. Kihirdették a MagentaFilm Magyar Mobilvideó Fesztivál shortlisteseit és nyertesét, mi pedig megmutatjuk ezek közül a kedvenceinket. A döntősök egy New York-i és egy cannes-i seregszemlére is kijutnak. ","shortLead":"Magyar alkotók a saját mobiltelefonjukkal forgattak rövidfilmeket a karantén időszakáról. Van, akinek Müller Cecília és...","id":"20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7748b42b-ade3-4bec-b7eb-09e29988825c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a789980c-362f-4db1-9878-d73b4180fce7","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Szorongasaink_unalmunk_es_fuggosegeink_valodi_szemtanuja_a_mobiltelefonunk","timestamp":"2020. június. 17. 17:12","title":"Szorongásaink, unalmunk és függőségeink szemtanúja a mobiltelefonunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e7c4e-812c-4870-a2e5-7cf3bf78a318","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Márciusban állt le az idény a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Márciusban állt le az idény a koronavírus-járvány miatt.","id":"20200617_Ujraindul_a_nemzetkozi_teniszelet_augusztusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e7c4e-812c-4870-a2e5-7cf3bf78a318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90834229-6bae-4d07-ac22-6528e7b3628b","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Ujraindul_a_nemzetkozi_teniszelet_augusztusban","timestamp":"2020. június. 17. 21:19","title":"Újraindul a nemzetközi teniszélet augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök minimalizálta a személyes érintkezéseket, de vannak, akikkel találkozik. Őket mind fertőtlenítő oldattal mossák le, mielőtt Putyin közelébe kerülnének.","shortLead":"Az orosz elnök minimalizálta a személyes érintkezéseket, de vannak, akikkel találkozik. Őket mind fertőtlenítő oldattal...","id":"20200617_vlagyimir_putyin_oroszorszag_koronavirus_fertotlenites_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19bc1c16-1e13-4117-9777-16741ff21637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7ab981-e66c-4280-9c35-3a7dce25cb3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_vlagyimir_putyin_oroszorszag_koronavirus_fertotlenites_alagut","timestamp":"2020. június. 17. 11:33","title":"Különleges módon, fertőtlenítő alagúttal védik Putyint a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","shortLead":"Azt írták a volt brit miniszterelnök szobrára, hogy \"nazi\".","id":"20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e09d79fe-8b83-4dff-80ed-0a04b094b176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1451eefc-eb69-41b6-98ef-8339090caf12","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_rongalas_churchill_budapest_szobor","timestamp":"2020. június. 17. 07:14","title":"Megrongálták Churchill budapesti szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap leforgása alatt 155 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a világon.","shortLead":"Egy nap leforgása alatt 155 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma a világon.","id":"20200617_koronavirus_jarvany_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d77b32-4657-4731-9127-c81181bc2669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02f11bb-bb9d-4f13-a89e-fd2418624eb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200617_koronavirus_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. június. 17. 08:45","title":"Már több mint 443 ezren haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","shortLead":"A pénzmozgás a MagNet Banknak lett gyanús, a NAV pedig az Interpolt is értesítette kiszivárgott dokumentumok szerint.","id":"20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256855a-27fa-4660-aefd-a9dd624611df","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_zimbabwe_penzmosas_magnet_interpol","timestamp":"2020. június. 16. 10:49","title":"Magyar bankban akarhatott tisztára mosni kétmillió dollárt a zimbabwei kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat egyik munkatársát meg is karmolta a 38 éves nő.","shortLead":"A mentőszolgálat egyik munkatársát meg is karmolta a 38 éves nő.","id":"20200616_Mentosok_tamadas_felfuggesztett_szabadsagvesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f241a97-85fa-47bc-a1a6-20305317ead7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171f65f-f958-4303-9fc7-add4202ac3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Mentosok_tamadas_felfuggesztett_szabadsagvesztes","timestamp":"2020. június. 16. 13:57","title":"Ittasan ütötte és karmolta a mentősöket, felfüggesztett börtönre ítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","shortLead":"A The Comey Rule-t ősszel láthatjuk. ","id":"20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e96e820-1816-49de-8451-abf47be470cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3baae5-d9c7-4802-88e3-2691b454b68b","keywords":null,"link":"/kultura/20200617_Trump_The_Comey_Rule_sorozat","timestamp":"2020. június. 17. 15:12","title":"Kijött egy fotó a Trumpról készült sorozatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]