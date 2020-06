Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","shortLead":"Czeglédy Csaba ingyenes segítséget ajánlott fel Rác Gábornak.","id":"20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e3f8691-39e7-4a6f-b4c4-c6d62f03f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e6adda-d54c-4981-91d9-12e3782802f0","keywords":null,"link":"/elet/20200617_birosag_szombathelyi_zenetanar_czegledy_csaba_tankerulet","timestamp":"2020. június. 17. 16:40","title":"Bírósághoz fordul a kritikus nyilatkozata miatt elbocsátott szombathelyi zenetanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","shortLead":"Hetven méteren keresztül sodorta magával a víz a szerencsétlenül járt nőt.","id":"20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b2c57e-5300-4aea-84a3-c138ec8a4b58","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_villamarviz_aradat_totvazsony","timestamp":"2020. június. 16. 10:09","title":"Megszólalt a villámárvízben elhunyt nő párja: Esélyünk sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. ","shortLead":"A 8. és a 10. kerület tűnhet a legjobb választásnak, míg az 5. és 12. kerületben már alacsonyabbak a hozamok. ","id":"20200616_Kiszamoltak_hol_erdemes_lakast_venni_ha_a_kiadasabol_akarunk_megelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d520708-3866-4e64-8dcf-38744c566ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b41331-44e5-4a8a-9144-2829b3fc8546","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200616_Kiszamoltak_hol_erdemes_lakast_venni_ha_a_kiadasabol_akarunk_megelni","timestamp":"2020. június. 16. 11:36","title":"Kiszámolták, hol érdemes lakást venni Budapesten, ha a kiadásából akarunk megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik magyarázatra.","shortLead":"Korábban azt feltételezték, hogy egymással kommunikálnak a királynők, de most bizonyítékot találtak egy másik...","id":"20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1377d220-fb6c-4001-bb9c-812e45367abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc715022-f036-4dbb-bcea-2861a752dd27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_kutatas_mehek_mehkiralyno","timestamp":"2020. június. 16. 17:59","title":"Hápognak és tülkölnek a méhkirálynők, és a tudósok már azt is tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerpel-Fronius Gábor szerint ezért nem szeretné a budapesti városvezetés, ha az augusztus 20-i tűzijáték a hídon legyen.","shortLead":"Kerpel-Fronius Gábor szerint ezért nem szeretné a budapesti városvezetés, ha az augusztus 20-i tűzijáték a hídon legyen.","id":"20200617_Fopolgarmesterhelyettes_Rontja_a_Lanchid_allapotat_a_tuzijatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e108ccf-a2df-44f6-901c-cbcfeab4b1b7","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Fopolgarmesterhelyettes_Rontja_a_Lanchid_allapotat_a_tuzijatek","timestamp":"2020. június. 17. 12:15","title":"Főpolgármester-helyettes: Rontja a Lánchíd állapotát a tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcde1841-6eec-46a4-87ba-dba1c7e2c7f5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emma Watson, akit a legtöbben talán még mindig a Harry Potter-filmekből ismernek, a Kering francia luxusipari óriáskonszern igazgatótanácsának tagja lett. Ez a vállalatcsoport tulajdonolja többek között a Guccit és a Balenciagát is.","shortLead":"Emma Watson, akit a legtöbben talán még mindig a Harry Potter-filmekből ismernek, a Kering francia luxusipari...","id":"20200617_Emma_Watson_egy_luxusipari_karrierbe_kezdett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcde1841-6eec-46a4-87ba-dba1c7e2c7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92da9c90-21c7-4693-a22e-b041351f1a84","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Emma_Watson_egy_luxusipari_karrierbe_kezdett","timestamp":"2020. június. 17. 10:06","title":"Emma Watson luxusipari karrierbe kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál panaszolja be Magyarországot, ha nem hagy fel a román állampolgárok szabad mozgásának korlátozásával.","shortLead":"A két országnak sikerült megállapodnia. Korábban a román miniszterelnök azzal fenyegetett, hogy az Európai Bizottságnál...","id":"20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3de38cd-e267-4a70-996e-25bfde84642e","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_szijjarto_peter_romania_magyarorszag_hatar_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 16. 17:42","title":"Törlik a korlátozásokat a magyar–román határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb84e48b-6aa1-4e6e-b138-fdb5560f1b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az apró Miyawaki-erdőket sűrűbbnek és a biológiai sokszínűség szempontjából gazdagabbnak tartják más erdőknél.","shortLead":"Az apró Miyawaki-erdőket sűrűbbnek és a biológiai sokszínűség szempontjából gazdagabbnak tartják más erdőknél.","id":"20200616_minierdo_erdo_faultetes_europa_miyawaki_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb84e48b-6aa1-4e6e-b138-fdb5560f1b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78344d-5ab1-4f3e-a68f-d93b7bb0238b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_minierdo_erdo_faultetes_europa_miyawaki_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 12:53","title":"Minierdőkkel küzdenének Európában a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]