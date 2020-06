Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint csak kokit/sallert kapott az Európai Bíróságtól Orbán Viktor, egy hónapon belül már másodszor. A jelentések unisono azt tartalmazzák, hogy a magyar kormány ezúttal is túllőtt a célon a Soros és az általa pártfogolt civilek elleni hadjáratával.","shortLead":"Lámpással kell keresni az olyan világlapot, vagy magára valamit is adó hírportált, amely nem tudósít arról, hogy megint...","id":"20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3203ddf8-ffad-480f-918c-c99a1fb87fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4decf8-0c4b-4f56-aaff-f05e6771e3b8","keywords":null,"link":"/360/20200619_Szinte_a_teljes_vilagsajto_beszamolt_a_civil_torveny_elkaszalasarol","timestamp":"2020. június. 19. 07:30","title":"A teljes világsajtó beszámolt a civil törvény elkaszálásáról, változást remélve ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életének 48. évében elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. Halálának hírét a szövetség jelentette be. ","shortLead":"Életének 48. évében elhunyt Benedek Tibor háromszoros olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. Halálának hírét...","id":"20200618_benedek_tibor_olimpiai_bajnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbaeac5-e564-44ce-88c0-6326d384edfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde837d4-77f5-4101-990a-31863414e338","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_benedek_tibor_olimpiai_bajnok","timestamp":"2020. június. 18. 08:08","title":"Elment az akaraterő bajnoka: Benedek Tibor (1972–2020)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett – nyilatkozta Varga Judit igazságügyi miniszter az Európai Unió Bíróság csütörtökön kihirdetett ítéletét követően. ","shortLead":"A kormány elkötelezett a civil szervezetek átláthatóságának biztosítása mellett – nyilatkozta Varga Judit igazságügyi...","id":"20200618_varga_judit_civilek_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159f4799-d3ae-41b4-af90-c0c7d4373816","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_varga_judit_civilek_eu","timestamp":"2020. június. 18. 15:36","title":"Varga: Az uniós bíróság megerősítette a civil törvény céljának jogszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját megszerezve menekülni próbált, arccal előre futott, amikor rálőtt.","shortLead":"A vádirat szerint túlzó volt Garrett Rolfe reakciója, mivel a férfi, akit őrizetbe akart venni, és aki a sokkolóját...","id":"20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a83b09-4b2d-43ee-b842-b4f3de8bb5cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c052c1f-eca7-4867-9f62-307d501bc7bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_vademeles_szandekos_emberoles_garrett_rolfe_atlanta","timestamp":"2020. június. 18. 07:49","title":"Szándékos emberölésért emeltek vádat a rendőr ellen, aki agyonlőtt egy fekete férfit Atlantában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég szerint a gyermekek érdekében valósítják meg.","shortLead":"Baljós nevű arcfelismerő rendszerrel, az Orwellel szerelik fel az orosz iskolákat. A drága beruházást az azt intéző cég...","id":"20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f45f3906-063a-4007-a1ff-4295ac7c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b398e691-01e9-412a-8001-d954e8fcc4fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_orwell_arcfelismero_kamera_iskolak_oroszorszag","timestamp":"2020. június. 18. 09:03","title":"Orwell nevű arcfelismerő kamerát szerelnek fel 43 000 iskolában Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak Magyarországon, külföldön is sokakat megrázott a háromszoros olimpiai bajnok halálhíre. ","shortLead":"Nemcsak Magyarországon, külföldön is sokakat megrázott a háromszoros olimpiai bajnok halálhíre. ","id":"20200618_Benedek_Tibor_halalhir_bucsu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a9413-e47f-4d5e-9bb7-cde46aa57e96","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Benedek_Tibor_halalhir_bucsu","timestamp":"2020. június. 18. 13:58","title":"Senkit nem tiszteltünk úgy, mint a magyarokat – egykori ellenfelei is búcsúznak Benedek Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","shortLead":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ebbcb4-ceaa-4224-a569-6a9c32ac9357","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","timestamp":"2020. június. 18. 12:18","title":"Pesti úti idősotthon: bíróságon támadta meg a felelősségét megállapító határozatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289c0304-6d02-4938-8e75-85e0af10ad4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy, a rendőrök által brutálisan összevert őslakos férfi ügye kapcsán szólalkozott össze képviselőtársával.","shortLead":"Egy, a rendőrök által brutálisan összevert őslakos férfi ügye kapcsán szólalkozott össze képviselőtársával.","id":"20200618_rasszizmus_kanada_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289c0304-6d02-4938-8e75-85e0af10ad4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373b350-090b-4323-8458-497ed76e8d9e","keywords":null,"link":"/vilag/20200618_rasszizmus_kanada_parlament","timestamp":"2020. június. 18. 17:06","title":"Rasszizmust kiáltott, ezért kizavartak a parlamenti ülésről egy kisebbségi politikust Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]