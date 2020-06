Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymást követő három napon hoztak egyetlen pozitív eredményt az elvégzett tesztek.","shortLead":"Egymást követő három napon hoztak egyetlen pozitív eredményt az elvégzett tesztek.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad40cbc8-c00d-4d33-8a01-08f5a16503ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b06f0f-90db-4255-95a0-7379963c70ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. június. 18. 08:59","title":"Újabb koronavírusos beteg hunyt el, egyetlen új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc61037-110a-44d4-8a16-48d88e71003d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivitelezés a kínai Great Wall autógyártóval kooperációban történne.","shortLead":"A kivitelezés a kínai Great Wall autógyártóval kooperációban történne.","id":"20200618_BMW_X1es_szeru_elektromos_szabadidoautot_tervez_a_Mini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bc61037-110a-44d4-8a16-48d88e71003d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562224e5-736a-4cc1-b466-9f90a8054f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_BMW_X1es_szeru_elektromos_szabadidoautot_tervez_a_Mini","timestamp":"2020. június. 18. 17:37","title":"BMW X1-szerű elektromos szabadidő-autót tervez a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e178d6e-3d43-4d58-ae88-d16972d996f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","timestamp":"2020. június. 17. 17:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","shortLead":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","id":"20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd44725-59e4-43a8-87c0-851604c5b8d8","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","timestamp":"2020. június. 17. 20:13","title":"Több mint háromezer kiskorút zaklattak a francia katolikus egyházon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fa62ed-09a7-4322-87c6-bc5b8e46fe87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hetvenes évek végének sportkupéja igazi poszterautó volt és egy ilyen utódra szintén sokan felkapnák a fejüket. ","shortLead":"A hetvenes évek végének sportkupéja igazi poszterautó volt és egy ilyen utódra szintén sokan felkapnák a fejüket. ","id":"20200619_6os_sorozat_BMW_virtuallis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5fa62ed-09a7-4322-87c6-bc5b8e46fe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1747d296-c2a3-406f-a5e2-b22c032474dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200619_6os_sorozat_BMW_virtuallis","timestamp":"2020. június. 19. 11:54","title":"Az utak királya lehetne az új cápa BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","shortLead":"A mentősöket foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsítják.","id":"20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a78f5a0-ccc0-4cbe-8129-97bc34e2ff93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa787431-da26-417f-85cc-f2988068ddcb","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_csenyete_mentok_gyanusitas","timestamp":"2020. június. 18. 19:55","title":"Gyanúsítottként hallgattak ki két mentőst a csenyétei haláleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén, világosan. Ezt a három jellemzőt szabályként is megfogalmazhatjuk.","shortLead":"Úgy kellene beszélnünk az embereinkkel, ahogy mi is szeretnénk, ha velünk beszélnének: tapintatosan, őszintén...","id":"20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f917916-ee02-4714-8280-47bdbc27da0e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200617_Hogyan_beszeljunk_a_csapatunk_tagjaival","timestamp":"2020. június. 17. 19:15","title":"Hogyan beszéljünk a csapatunk tagjaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A figyelmes megismerés csodája.","shortLead":"A figyelmes megismerés csodája.","id":"20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbe89cc-36da-47f8-b307-651fb9b61aa4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","timestamp":"2020. június. 18. 07:15","title":"Feldmár András: Személyes és személytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]