Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45225c19-5bdb-429b-93d0-de50ed4cb19f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta frissítési listáját a Huawei. A felsorolásból kiderül, melyik modellekre érkezik meg a gyártó felhasználói felületének új funkciókkal is kecsegtető friss verziója.

","shortLead":"Kiadta frissítési listáját a Huawei. A felsorolásból kiderül, melyik modellekre érkezik meg a gyártó felhasználói...","id":"20200620_huawei_emui_10_1_szoftverfrissites_melyik_modell_honor_magic_ui_3_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45225c19-5bdb-429b-93d0-de50ed4cb19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcfdd64-111a-4ea3-8752-ff51b17af536","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_huawei_emui_10_1_szoftverfrissites_melyik_modell_honor_magic_ui_3_1","timestamp":"2020. június. 20. 08:03","title":"Huawei telefonja van? Itt a lista, melyik mobil használói örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben étkezünk-e, és élvezzük-e, az már egy másik kérdés. Teszt.","shortLead":"Ha húsmentes hamburgert eszünk, kicsit hozzájárulunk ahhoz, hogy környezettudatosabban éljünk. De hogy egészségesebben...","id":"20200621_vegan_hamburger_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d3beb27-a919-41f4-8552-87b8d24f70ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c80b4a-bd2f-49b8-a5c9-de13d8c869b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_vegan_hamburger_teszt","timestamp":"2020. június. 21. 10:00","title":"Húsmentes álom vagy rémálom? A hvg.hu nagy vegánburger tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre nagyobbakat hazudik. És még szidta kicsit Budapest vezetését is. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter elalélt a kormány válságkezelésétől. Amúgy szerinte az ellenzék csak egyre...","id":"20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da13674e-5e3d-4732-abde-c082f6173b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56874c66-f4e7-405e-ab16-8646f06ecd95","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Gulyas_Gergely_Ujabb_beremeles_kell_az_egeszsegugyben","timestamp":"2020. június. 21. 08:52","title":"Gulyás Gergely: Újabb béremelés kell az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4145889-6d5f-46f1-8f46-ebf5c956570d","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 20. 08:37","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, öttel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szél Bernadett kérdéseket intézett a Paks II.-es beruházásért felelős miniszternek, pontos válaszokat ugyan nem kapott, de így is kiderült, hogy a hónap végéig beadják a létesítési engedélykérelmet.","shortLead":"Szél Bernadett kérdéseket intézett a Paks II.-es beruházásért felelős miniszternek, pontos válaszokat ugyan nem kapott...","id":"20200619_paks_II_letesitesi_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4f2a27-74f5-4205-bf71-7fd5b5b7199a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e54657a-26f5-4cf0-8d10-02c0512a20e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_paks_II_letesitesi_engedely","timestamp":"2020. június. 19. 17:45","title":"Hamarosan benyújtják az egyik legfontosabb engedélykérelmet a Paks II.-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 480 milliárd forint ment a koronavírus elleni védekezésre.","shortLead":"Eddig 480 milliárd forint ment a koronavírus elleni védekezésre.","id":"20200620_Gazdasagvedelmi_operativ_torzset_alakit_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c693936c-2c1e-4ab5-985f-5a7ac7474b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aac84cf-603d-4621-bd2a-e05e595cca57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_Gazdasagvedelmi_operativ_torzset_alakit_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 08:32","title":"Gazdaságvédelmi operatív törzset alakít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul a hétvégétől, de más turisztikailag fontos térség – például az őrség több települése – egyelőre vasúti kapcsolat nélkül marad.","shortLead":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul...","id":"20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbbb11-1ac5-4d5b-aac4-f1c4a0cab005","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","timestamp":"2020. június. 19. 19:18","title":"Több vonat jár majd a Balatonhoz, de az Őrségbe alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8f8d87-eec3-421e-9165-da002245041b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az építős játék szórakoztató világa és a Diablo jól ismert stílusjegyei alapján készült el a Mojang új, Minecraft Dungeons nevű munkája. Rövidsége és egyszerűsége ellenére kifejezetten szerethető program lett.","shortLead":"Az építős játék szórakoztató világa és a Diablo jól ismert stílusjegyei alapján készült el a Mojang új, Minecraft...","id":"20200620_minecraft_dungeons_kritika_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d8f8d87-eec3-421e-9165-da002245041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cae0f63-a1e6-417c-8589-3d43756b77e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_minecraft_dungeons_kritika_teszt_velemeny","timestamp":"2020. június. 20. 15:30","title":"Diablo az egész családnak: 3-5 órára bárkit kikapcsol az új, nagyon más Minecraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]