[{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett kimenteni embereket. A meteorológia további heves esőket jósol.\r

\r

","shortLead":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett...","id":"20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f290edd-2394-4e7d-8e3f-c45035b3afdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","timestamp":"2020. június. 19. 20:47","title":"Gátat szaggat a Temes Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","shortLead":"Stop Budapest-adó – hirdetik a főváros által kihelyezett plakátok.","id":"20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb80198-1f4d-4bb4-84aa-0c6616f85c3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kiplakatolta_Budapest_hogy_mennyit_akar_elvenni_a_varostol_a_kormany","timestamp":"2020. június. 20. 15:27","title":"Kiplakátolta Budapest, hogy mennyit akar elvenni a várostól a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","shortLead":"Országonként eltérő okok vannak, de a fenntarthatóság szinte mindenhol a lista vége felé található. ","id":"20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=146411ca-53b5-41a9-bc9e-3c9ad7ae73b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8da3ec-c002-4623-8975-9eda7ef9d708","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_Nem_azert_veszunk_hasznalt_ruhat_hogy_ovjuk_a_kornyezetet","timestamp":"2020. június. 19. 16:48","title":"Készült egy felmérés arról, hogy miért is veszünk használt ruhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b3304a-5577-4d94-98bc-5561a83f0463","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Mi történik, ha valaki olyanra vágyunk, akire nem lenne szabad? Hogyan dönt romba életeket egyetlen ember megszállottsága? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ Arthur Miller Pillantás a hídról című drámájában. Az Örkény Színház 2011-ben bemutatott előadásáról – amely mostantól online is elérhető – a rendezőt, Mácsai Pált kérdeztük.","shortLead":"Mi történik, ha valaki olyanra vágyunk, akire nem lenne szabad? Hogyan dönt romba életeket egyetlen ember...","id":"20200619_Orkeny_Szinhaz_Pillantas_a_hidrol_Macsai_Pal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20b3304a-5577-4d94-98bc-5561a83f0463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cce84bc-5b98-48fe-a373-60091d118e3d","keywords":null,"link":"/kultura/20200619_Orkeny_Szinhaz_Pillantas_a_hidrol_Macsai_Pal","timestamp":"2020. június. 19. 19:00","title":"Végignézni az istenverte rohanást a vég felé – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Canter Borház egy üveg bort sem tudott eladni tavaly az Európai Unióban.","shortLead":"A Canter Borház egy üveg bort sem tudott eladni tavaly az Európai Unióban.","id":"20200619_Stabilan_veszteseges_Meszaros_Lorinc_boraszata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80fc488-51fc-47f6-b8cd-ca3dd9992e87","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Stabilan_veszteseges_Meszaros_Lorinc_boraszata","timestamp":"2020. június. 19. 12:15","title":"Stabilan veszteséges Mészáros Lőrinc borászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a038fb42-89b3-4aea-8f12-455503431f5f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hiába végeznek egyetemet, Amerikában legfeljebb pénztárosnak állhatnak az autisták. Ezen segítene egy új startup.","shortLead":"Hiába végeznek egyetemet, Amerikában legfeljebb pénztárosnak állhatnak az autisták. Ezen segítene egy új startup.","id":"202025_atcimkezik_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a038fb42-89b3-4aea-8f12-455503431f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e799628e-729c-4cff-bc58-c618ddc27c83","keywords":null,"link":"/360/202025_atcimkezik_oket","timestamp":"2020. június. 21. 08:30","title":"Az autizmusból előnyt kovácsoló startup lett a halálos ágy melletti fogadalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan optimisták. ","shortLead":"Rekordbevételt ért el a Chanel – természetesen még a koronavírus előtt. Az idei adatokkal kapcsolatban már nem olyan...","id":"20200619_chanel_koronavirus_luxus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d5c91e-ff7e-42a4-92c8-1f2ca41af74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a2d7a2-6462-4c72-9ac4-9757dc1bac50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_chanel_koronavirus_luxus","timestamp":"2020. június. 19. 15:45","title":"Rekordév után durva évekre számít a Chanel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","shortLead":"Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesülése miatt.","id":"20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d37fa03-dec6-4207-bde1-e0e268c4975b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df680bc3-08e1-4e6d-81ed-16a73a303bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kozel_1_milliard_forintot_ad_a_kormany_az_erdelyi_Iskola_Alapitvanynak","timestamp":"2020. június. 20. 11:54","title":"Közel 1 milliárd forintot ad a kormány az erdélyi Iskola Alapítványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]