Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter állítja, nyitott az egyeztetésre.","shortLead":"A miniszter állítja, nyitott az egyeztetésre.","id":"20200620_szinmuveszeti_egyetem_itm_palkovics_laszlo_modellvaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d8bda-d1b5-4b5c-99ea-10dc6c68548b","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_szinmuveszeti_egyetem_itm_palkovics_laszlo_modellvaltas","timestamp":"2020. június. 20. 18:15","title":"Palkovics kész tárgyalni a Színművészeti Egyetem hallgatóival, ha közvetlen megkeresést kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul a hétvégétől, de más turisztikailag fontos térség – például az őrség több települése – egyelőre vasúti kapcsolat nélkül marad.","shortLead":"A belföldi turizmust szeretné támogatni a MÁV a vonatszolgáltatás javításával. A Balatonhoz több vonat is indul...","id":"20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbbb11-1ac5-4d5b-aac4-f1c4a0cab005","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_MAV_nyari_menetrend_Tobb_vonat_jar_majd_a_Balatonhoz_de_az_Orsegbe_alig","timestamp":"2020. június. 19. 19:18","title":"Több vonat jár majd a Balatonhoz, de az Őrségbe alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta válság előtt is romlott.","shortLead":"Hét éve nem sérültek olyan gyakran a munkavállalói jogok, mint 2020-ban, a helyzet pedig már a koronavírus okozta...","id":"20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc6e0-e25b-45c8-8e86-497affecb3ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200619_munkavallalok_jogai_nemzetkozi_szakszervezeti_szovetseg","timestamp":"2020. június. 19. 16:35","title":"Sokat romlott a munkavállalók helyzete a világban, Magyarországnak sincs mire büszkének lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2755f01d-b79e-4472-a91d-4b02ef7451d5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat első részben három páros mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200619_Hires_emberek_kis_kedvencei__1_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2755f01d-b79e-4472-a91d-4b02ef7451d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85418bc-0f01-4d85-900d-860617da406d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200619_Hires_emberek_kis_kedvencei__1_resz","timestamp":"2020. június. 19. 19:15","title":"Híres emberek híres házi kedvencei - 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható, bárhova magunkkal vihető. Teszten a kompaktsága ellenére is egészen izmos új Huawei MateBook 13.","shortLead":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható...","id":"20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072253ce-60be-4227-8f8f-cc40ffa12e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. június. 21. 13:30","title":"Telefonban mindenki ismeri a Huaweit – de vajon milyen a laptopja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"186 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c68604-e045-4cf9-89a5-f4e944d0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4145889-6d5f-46f1-8f46-ebf5c956570d","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Koronavirus_meghalt_ket_beteg_ottel_nott_az_igazolt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. június. 20. 08:37","title":"Koronavírus: meghalt két beteg, öttel nőtt az igazolt fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Verseny közben szenvedett súlyos sérülést.","shortLead":"Verseny közben szenvedett súlyos sérülést.","id":"20200620_Sulyos_balesetet_szenvedett_kritikus_Alex_Zanardi_allapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7061daf-9d56-4e9e-ab4d-9c5149d566f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5859f4f-f359-4fbc-bc74-2f7951948380","keywords":null,"link":"/sport/20200620_Sulyos_balesetet_szenvedett_kritikus_Alex_Zanardi_allapota","timestamp":"2020. június. 20. 10:48","title":"Súlyos balesetet szenvedett, kritikus Alex Zanardi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]