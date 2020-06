Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót, hogy az adott termék előállítása során érte-e veszteség a természetet.","shortLead":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót...","id":"20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bad839-2106-4946-927b-f7d626e96290","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","timestamp":"2020. június. 23. 10:03","title":"Egérre, billentyűzetre, mindenre – fontos címke kerül a Logitech termékek dobozára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","shortLead":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","id":"20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e767769-461f-4b94-a62b-99c74585ffe9","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","timestamp":"2020. június. 22. 10:42","title":"Bálint György békés, demokratikus környezetre vágyott utolsó éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","shortLead":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","id":"20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf42ac-83e4-4fc3-9835-ffdc6177a798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","timestamp":"2020. június. 21. 14:55","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain gitárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","shortLead":"A NAV után a rendőrség sem talált bűncselekményre utaló jeleket.","id":"20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a8a3f4-3c45-42b9-aa34-ce4be9d3e199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fceac7-c468-49bb-8b21-304b177495f7","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Nem_nyomoznak_Karasz_Robert_ellen","timestamp":"2020. június. 22. 17:56","title":"A rendőrség szerint nem áll meg a hűtlen kezelés gyanúja Kárász Róbert ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","shortLead":"Kocsis Máté szerint mindent meg kell tenni az átnevezésért.","id":"20200622_benedek_tibor_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a995def-49b3-42ea-aa89-3395716c1fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365db6cb-b24d-45b6-a3ca-d9dac6d488d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_benedek_tibor_duna_arena","timestamp":"2020. június. 22. 18:37","title":"A Fidesz frakcióvezetője is támogatja, hogy Benedek Tibor nevét kapja a Duna Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","shortLead":"Egy, a napokban kikerült tweetből úgy tűnik, a legújabb Snapdragon lapkát használnák az igazi 5G-s Nokia telefonokban.","id":"20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9ff6ca4-193f-4f72-a8a1-10fcb5f46731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1dd8bd-8540-445e-a496-552b2e296669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_nokia_telefon_snapdragon_690_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. június. 21. 18:03","title":"Az új Nokia telefonhoz egy olcsón 5G-s chipet nézett ki a gyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fizikai távolságtartás nélkül, közvetlenül egymás mellett foglalhat helyet a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok színpadainak nézőterein. ","shortLead":"Fizikai távolságtartás nélkül, közvetlenül egymás mellett foglalhat helyet a közönség a Szegedi Szabadtéri Játékok...","id":"20200622_Ujra_egymas_melle_ulhetnek_a_nezok_a_Szegedi_Szabadterin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d3c948-1d3b-43ba-8386-6e1be8cdd0f8","keywords":null,"link":"/kultura/20200622_Ujra_egymas_melle_ulhetnek_a_nezok_a_Szegedi_Szabadterin","timestamp":"2020. június. 22. 11:55","title":"Újra egymás mellé ülhetnek a nézők a Szegedi Szabadtérin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban, védőfelszerelésben izzadnak az emberek.","shortLead":"A járványveszély miatt sokféle tevékenység, a testedzés is átalakult. Az Egyesült Államokban például kalitkákban...","id":"20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b39931-4335-423f-a285-87ee4af89dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970849a0-bb07-470c-9b55-86063594e4c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_covid_19_konditerem_jarvanyveszely_fertozesveszely_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 10:38","title":"Az USA-ban már működik az első Covid-konditerem – szokni kell a látványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]