[{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt még az Android 11 debütálását sem várják meg.","shortLead":"A jelek szerint a Microsoft mindent megtesz annak érdekében, hogy a Surface Duo minél hamarabb piacra kerüljön. Emiatt...","id":"20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aba0352-3a99-40da-a06a-16ed41a3b5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf03989-1d5a-4e27-b366-a1817b593062","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_microsoft_surface_duo_okostelefon_android_10","timestamp":"2020. június. 22. 09:33","title":"Kiderült, milyen Android futhat a Microsoft kinyitható okostelefonján, a Surface Duón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","shortLead":"A két évvel ezelőtt készült videónkban azt mondta, nem nosztalgiázik, inkább a jövővel foglalkozik.","id":"20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e767769-461f-4b94-a62b-99c74585ffe9","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Balint_Gyorgy_bekes_demokratikus_kornyezetre_vagyott_utolso_eveiben","timestamp":"2020. június. 22. 10:42","title":"Bálint György békés, demokratikus környezetre vágyott utolsó éveiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","shortLead":"Korábban Mike Pence alelnök és Mike Pompeo külügyminiszter rengeteg energiát fektettek az ellenzéki Guaidó támogatásába.","id":"20200622_Trump_Venezuela_Maduro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b6f10d-0943-4dae-b090-65fd24a5afa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200622_Trump_Venezuela_Maduro","timestamp":"2020. június. 22. 06:54","title":"Trump nem zárkózna el a találkozótól a venezuelai diktátorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","shortLead":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","id":"20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0cb72b-1fdc-437a-8602-a5202c2df1a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","timestamp":"2020. június. 22. 07:59","title":"25 éves a Toyota, amiről nem a hibridség, hanem a Hummer jut eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e89bed-c462-4e1f-8c78-1b71d95d34a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 12. rész.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200622_Trianon_Kimondva__Hunyady_Sandor_Kolozsvar_1934_felolvassa_Epres_Attila","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e89bed-c462-4e1f-8c78-1b71d95d34a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096dfaf8-274d-4220-9a7a-4368687df80e","keywords":null,"link":"/360/20200622_Trianon_Kimondva__Hunyady_Sandor_Kolozsvar_1934_felolvassa_Epres_Attila","timestamp":"2020. június. 22. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Hunyady Sándor: Kolozsvár 1934, felolvassa: Epres Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is szerepel.","shortLead":"A lengyel iskolásoknak szóló (ajánlott) olvasmánylistában már egy világháborús videojáték, a This War of Mine is...","id":"20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38cd7ace-4f45-4781-9e79-96c44580463e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e920e1d2-a29f-42f6-9616-e002e340b68e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_iskolai_tananyag_ajanlott_olvasmany_this_war_of_mine_videojatek_lengyelorszag","timestamp":"2020. június. 22. 18:03","title":"Iskolai tananyag lett Lengyelországban egy remek videojáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","shortLead":"Cecil Rhodes szobrát készülnek eltávolítani „hosszú vita és gondolkodás után”.\r

","id":"20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43ca7aea-fb3e-4034-951c-24434b901504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25542a18-6ba2-44a3-86a8-1791d424c2e5","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Oxfordban_is_szobordontesre_keszulnek","timestamp":"2020. június. 22. 10:49","title":"Oxfordban is szobordöntésre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]