Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén, a karanténoktatásból adódó lemaradás miatt többeket is érinthet a szokásosnál. A matematikai hiányosságokhoz van is egy kiváló segítség.\r

\r

","shortLead":"A nyári szünet alapvetően a pihenésé, de vannak olyan diákok, akik kénytelenek kicsit tanulni is, ez idén...","id":"20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c50944-9927-4ee6-a419-2961dd757da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e37fe4-700c-44a3-86c4-73a99aabbb46","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Nyaron_is_matekoznia_kell_a_gyereknek_Itt_a_segitseg","timestamp":"2020. június. 23. 10:56","title":"Nyáron is matekoznia kell a gyereknek? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen kompaktsága miatt kedvelt iPhone SE.","shortLead":"Meglepetést hozhat az egyik idei iPhone, mármint ami a méretét illeti, még kisebb is lehet, mint sokak által éppen...","id":"20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef3337bb-0fc8-4f73-a624-2ba0421d66b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c55cbcc-07b1-491a-9d84-53c7a3bd12f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_kis_meretu_kompakt_iphone_12_5_4_huvelykes_kepernyo","timestamp":"2020. június. 22. 00:03","title":"A kisebb telefonokra vágyóknak kedvezhet az iPhone 12-vel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8886018c-51d5-451e-a76d-42986beb4b0e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázata.\r

\r

","shortLead":"A 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázata.\r

\r

","id":"20200623_Lelki_fejlodesem_az_elmult_10_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8886018c-51d5-451e-a76d-42986beb4b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08581800-ac89-4fae-8917-8468e9c7cb07","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200623_Lelki_fejlodesem_az_elmult_10_ev_alatt","timestamp":"2020. június. 23. 12:15","title":"Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős béremelést érjenek el. A januári tárgyalások a járvány miatt megszakadtak, az Emmi korábban azt ígérte, a veszélyhelyzet elmúltával visszatérnek majd a kérdésre, csakhogy a kamara a jövő évi költségvetésben nem látja az emelés fedezetét. ","shortLead":"Az önkéntes túlmunka tömeges felmondásával gyakorolna nyomást a kormányra a Magyar Orvosi Kamara, hogy jelentős...","id":"20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e701a3d-90cb-4c81-8faa-2881e789f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c9bc2-5ed2-49dd-b3cd-409e8842c4db","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_onkentes_tulmunka_orvos_mok_kormany_beremeles","timestamp":"2020. június. 23. 12:04","title":"Hónapokon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok beváltják fenyegetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülőknek nem voltak tüneteik, most tesztelik őket.","shortLead":"A szülőknek nem voltak tüneteik, most tesztelik őket.","id":"20200623_Eddig_peldatlan_fordulat_koronavirusos_ikrek_szulettek_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70cda58-c4ca-4038-ab91-7b6a5e09c04b","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Eddig_peldatlan_fordulat_koronavirusos_ikrek_szulettek_Mexikoban","timestamp":"2020. június. 23. 11:58","title":"Koronavírusos ikrek születtek Mexikóban, vizsgálják, hogy kaphatták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később kezdenek.","shortLead":"Az NB II.-ben már augusztus elején elindulnak a következő bajnokság küzdelmei, az első osztályban két héttel később...","id":"20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96c4ee3-5033-4228-9a07-858e9658283c","keywords":null,"link":"/sport/20200623_nb_i_mlsz_bajnoksag","timestamp":"2020. június. 23. 18:13","title":"Augusztus közepén indulnak a küzdelmek az NB I.-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től érvényes.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy a nettó bérnél is több jár majd a csecsemő hat hónapos koráig. Az intézkedés jövő július 1-től...","id":"20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9a56c0-6ab5-4162-a688-acd8bffa5a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_novak_katalin_csed_csecsemogondozasi_dij","timestamp":"2020. június. 23. 10:17","title":"A bruttó fizetés 100 százalékára emelkedik a csed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A férfiaknál lényegesen alacsonyabb az adat. ","shortLead":"A férfiaknál lényegesen alacsonyabb az adat. ","id":"20200623_idos_egyedul_elo_eurostat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc6530-9144-4d6e-a076-1a7d42230529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2152f69-facd-4ae9-b400-7996f22dcca3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200623_idos_egyedul_elo_eurostat","timestamp":"2020. június. 23. 14:28","title":"A 65 év feletti magyar nők 44 százaléka egyedül él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]