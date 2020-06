Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják autójukat, majd tömegközlekedéssel jussanak el a munkahelyükre.","shortLead":"A Google egy új, még ki nem adott funkciót tesztel, ami segítené a felhasználókat abban, hogy a város szélén hagyják...","id":"20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbde3881-10e4-443d-933e-a3ba72d3de60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_google_terkep_google_maps_tomegkozlekedes_parkolas","timestamp":"2020. június. 22. 09:03","title":"Olyan funkció kerülhet a Google Térképbe, amitől kevesebb autó lehet a városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt a szerkesztőség közleménye is, amelyet több tucatnyi munkatárs írt alá, és a főszerkesztő jegyez.","shortLead":"Veszélyben az Index szerkesztősége, írtuk vasárnap délutáni hírek alapján, és hamarosan megerősítette ezt...","id":"20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c19705-fa8c-4305-94a9-75e256ffca6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b30d8a-aca8-4996-b7b4-7d0c0637a2dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Az_Index_szerkesztosege_megirta_mitol_tartanak","timestamp":"2020. június. 21. 20:07","title":"Az Index szerkesztősége megírta, mitől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2be2f4f-6e72-4b83-aa5e-17c8c78411df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York-i természettudományi múzeum előtt található szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati terjeszkedés jelképe.","shortLead":"A New York-i természettudományi múzeum előtt található szobor sokak szerint a faji megkülönböztetés és a gyarmati...","id":"20200622_Theodore_Roosevelt_rasszistanak_kinezo_szobranak_is_mennie_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2be2f4f-6e72-4b83-aa5e-17c8c78411df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ac968c-ecb8-48b2-ba1c-82bcc0a9ec66","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Theodore_Roosevelt_rasszistanak_kinezo_szobranak_is_mennie_kell","timestamp":"2020. június. 22. 10:02","title":"Theodore Roosevelt rasszistának kinéző szobrának is mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár korábban azt nyilatkozta az illetékes rendőrség, hogy a readingi késelést nem tekintik annak. ","shortLead":"Bár korábban azt nyilatkozta az illetékes rendőrség, hogy a readingi késelést nem tekintik annak. ","id":"20200621_Megis_terrortamadasnak_tekintik_a_nagybritanniai_keselest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff5fda34-c89f-4d27-8e83-f9a569bbfdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0212587f-8433-4a27-950c-01c29d12ee04","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Megis_terrortamadasnak_tekintik_a_nagybritanniai_keselest","timestamp":"2020. június. 21. 12:39","title":"Mégis terrortámadásnak tekintik a nagy-britanniai késelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6","c_author":"Donáth Anna","category":"velemeny","description":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell: számon lehet kérni a jogállamiságot, és közvetlenül annak adjuk az EU-s pénzt, aki országot épít!","shortLead":"Az oligarcha nem hozzáadott, hanem elvett érték az uniós források felhasználása során. Új költségvetés, új modell...","id":"20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4963e95-d5b3-450b-bbe0-77020b9a75c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9290b168-9539-4228-86dc-30a0f55cf5ee","keywords":null,"link":"/velemeny/20200622_Donath_Anna_Fideszmentesithetok_az_unios_forrasok","timestamp":"2020. június. 22. 12:17","title":"Donáth Anna: Fideszmentesíthetők az uniós források","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal indokolta a bíróság a döntést, hogy nem használt ki a párt minden magyarországi jogorvoslati lehetőséget.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bírósága elutasította a Jobbik panaszát, amit a 660 milliós büntetés miatt tett. Azzal...","id":"20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04f4b17-05d1-470f-98d9-5383bdd944c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cc14f8-ada9-4178-8cd5-5d7187eb3df1","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_asz_buntetes_jobbik_panasz_strasbourg_birosag","timestamp":"2020. június. 22. 13:12","title":"Elutasították a Jobbik panaszát a strasbourgi bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]