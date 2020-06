Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben betiltott volna. A brüsszeli Politico összegyűjtötte azokat a részeket, amelyek Trump nézeteit tartalmazzák az Európai Unióról, annak vezetőiről és a nagyobb tagállamok első embereiről.","shortLead":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben...","id":"20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a20cd1-11dc-433a-9bd9-dafad31a54a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","timestamp":"2020. június. 24. 13:35","title":"A látszat csal: egy különleges ok miatt mégis kedveli Trump Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","shortLead":"Az egyik utórengés 5,6-os fokozatú volt. A földmozgás több települést is elzárt a külvilágtól.","id":"20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad2f255-c6e2-42ad-84d5-424133ff43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f756f0f-0acc-413f-b4b4-40dbba661d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_foldrenges_foldmozgas_mexiko_utorenges","timestamp":"2020. június. 24. 07:00","title":"A 7,5-ös földmozgás után még 140 utórengés volt Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Lactobacillus casei tejsavbaktériumai az emberi mikrobiom részeként védik az egészséget. Erjedés által tejsavat szabadítanak fel, ami gátolja a kórokozók szaporodását. Eddig ismeretlen egészségvédő hatásukról belga kutatók adtak hírt a Cell Reports című szaklapban. ","shortLead":"A Lactobacillus casei tejsavbaktériumai az emberi mikrobiom részeként védik az egészséget. Erjedés által tejsavat...","id":"202025_probiotikus_bakteriumok_azorrban_kiszagolhattak_amegoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fab9d5f-620b-4feb-b098-8fe6ff912ecb","keywords":null,"link":"/360/202025_probiotikus_bakteriumok_azorrban_kiszagolhattak_amegoldast","timestamp":"2020. június. 23. 12:00","title":"Miután befújják az orrba, két hétig is védhet betegségek ellen egy baktérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az új iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.","shortLead":"Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az új iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.","id":"20200623_iphone_ipad_ios_14_ipados_14_letoltes_wwdc_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9162a463-897e-426b-abda-aa5a49cce461","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_iphone_ipad_ios_14_ipados_14_letoltes_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 23. 08:33","title":"Milyen iPhone-ja van? Ezek a telefonok kapják meg a sok új funkcióval érkező iOS 14-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megint nyilatkozott az amerikai járványügy egyik legfontosabb alakja, Anthony Fauci. Az immunológus szerint biztosan lesz vakcina a koronavírus ellen, és nem is kell rá sokat várni.","shortLead":"Megint nyilatkozott az amerikai járványügy egyik legfontosabb alakja, Anthony Fauci. Az immunológus szerint biztosan...","id":"20200624_anthony_fauci_oltas_vakcina_koronavirus_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098a27c7-feb9-49d3-a608-22b03efc1e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc78ee-264f-4fed-b05f-da783fa6931f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_anthony_fauci_oltas_vakcina_koronavirus_pecs","timestamp":"2020. június. 24. 08:33","title":"Fauci: Év végére kész lehet a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","shortLead":"Egy nappal korábban egy elhunytról jött hír. A beazonosított fertőzöttek száma héttel emelkedett.","id":"20200624_fertozottek_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42cf7acb-174f-479f-8293-c80c5a545eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7564d5ff-a454-4c95-9423-2bc5c8da483b","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_fertozottek_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 24. 09:42","title":"Három krónikus beteg hunyt el a koronavírus miatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium azt ígérte, hogy rendkívül támogatóan és méltányosan áll majd az ilyen ügyekhez. ","id":"20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b682ed7-a714-4ca5-a022-961f88795cc1","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Julius_kozepeig_kerhetjuk_a_NAVot_hogy_engedjen_az_adonkbol","timestamp":"2020. június. 23. 11:23","title":"Július közepéig kérhetik a cégek a NAV-ot, hogy engedjen az adójukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]