[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla a Magyar Hírlapnak adott interjúban.","shortLead":"Ez egy egyszeri történet lesz, mert nem történnek lényeges mutációk a vírusban – mondta a Semmelweis Egyetem rektora...","id":"20200623_merkely_bela_influenza_koronavirus_covid_19_vakcina_szuperfertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad18c69e-07b2-4b32-a61f-4817874e94ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_merkely_bela_influenza_koronavirus_covid_19_vakcina_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 23. 09:33","title":"Merkely: Az influenzával szemben a Covid-19 el fog tűnni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek olvassák. A könyv torrentes népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy az amerikai elnök megpróbálta betiltatni a kötet megjelenését.\r

","shortLead":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek...","id":"20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bd36e-ef67-41a5-a39a-664539c20c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","timestamp":"2020. június. 23. 08:03","title":"Tízezrével töltik a torrenten a könyvet, amit Donald Trump be akart tiltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a37f67-228e-42b3-a3ec-de7f6dc200a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A londoni UCL alternatív megoldásokat dolgoz ki a hallgatók támogatására.\r

","shortLead":"A londoni UCL alternatív megoldásokat dolgoz ki a hallgatók támogatására.\r

","id":"20200623_tandijtamogatas_brit_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a37f67-228e-42b3-a3ec-de7f6dc200a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7995e5-268b-4e47-8038-1868cbabdc1f","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_tandijtamogatas_brit_kormany","timestamp":"2020. június. 23. 18:53","title":"Megszünteti az EU-s diákok tandíjtámogatását a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","shortLead":"Egy aprócska fejlesztésnek köszönhetően a Windows 10 keresőjében is meg fog jelenni az aktuális időjárás.","id":"20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02d2d2b-f14b-47a7-ba37-737316c56521","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_windows_10_idojaras_elorejelzes_kereso","timestamp":"2020. június. 24. 09:03","title":"Új időjárás-jelentés kerül a Windowsba, csak a lényeget fogja mutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c37da2-17de-4a18-836e-dd951a516acc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Panasonic legújabb Lumix G100-as fényképezőgépét szinte minden olyan funkcióval ellátott a cég, amire egy vloggernek szüksége lehet.","shortLead":"A Panasonic legújabb Lumix G100-as fényképezőgépét szinte minden olyan funkcióval ellátott a cég, amire egy vloggernek...","id":"20200624_panasonic_lumix_g100_vloggerkamera_fenykepezogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c37da2-17de-4a18-836e-dd951a516acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ca6c8-0f85-4d33-ab0c-46068550b274","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_panasonic_lumix_g100_vloggerkamera_fenykepezogep","timestamp":"2020. június. 24. 19:03","title":"4K-s rögzítés, hangkövetés: megjött a Panasonic megfizethető vloggerkamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává.","shortLead":"Az elmúlt hetekben a latin-amerikai térség vált a világjárvány gócpontjává.","id":"20200624_koronavirus_delamerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e47681ab-2c92-4014-b2e2-f2d1653b456a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b3ee78-d4a4-4555-85d4-e5327e103c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_koronavirus_delamerika","timestamp":"2020. június. 24. 07:45","title":"Tombol a koronavírus Dél-Amerikában, 100 ezer felett az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén 25 százalékos, a valaha regisztrált legnagyobb mértékű lehet az újautó-eladások visszaesése az Európai Unióban – véli az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezete (ACEA).","shortLead":"Az idén 25 százalékos, a valaha regisztrált legnagyobb mértékű lehet az újautó-eladások visszaesése az Európai Unióban...","id":"20200623_autoeladas_eu_acea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=406c4089-417f-4b86-9358-f1ea5904f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2825bd29-85ab-40b1-8189-89331e3ecc48","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_autoeladas_eu_acea","timestamp":"2020. június. 23. 12:35","title":"Kiszámolták, mekkora pofont kaphat idén az európai autóipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidőautó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","shortLead":"A már Magyarországon is rendelhető új prémium szabadidőautó akkumulátora mostantól gyorsabban tölthető.","id":"20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11b827f8-1b3c-4f67-874b-33a95d11c8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4200ea-ebba-44f1-81ad-9d0e2e318252","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_felfrissult_a_2019es_ev_autoja_a_jaguar_ipace_villanyauto","timestamp":"2020. június. 25. 06:41","title":"Máris felfrissült a 2019-es Év Autója, a Jaguar I-Pace villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]