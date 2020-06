Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztették a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását.","shortLead":"Felfüggesztették a Dél-Korea elleni katonai cselekvési tervek végrehajtását.","id":"20200624_eszakkora_fegyvermentes_ovezet_bevonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83abcc18-a506-4d3d-b2e1-be413ca06e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ef795c-dcc6-4933-836f-48c48125ce5d","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_eszakkora_fegyvermentes_ovezet_bevonulas","timestamp":"2020. június. 24. 07:25","title":"Kim Dzsong Un meggondolta magát, mégsem vonul be a fegyvermentes övezetbe Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre súlyosabb az amerikai helyzet, két hónapja nem volt egy napon sem annyi új koronavírus-fertőzött, mint szerdán.","shortLead":"Egyre súlyosabb az amerikai helyzet, két hónapja nem volt egy napon sem annyi új koronavírus-fertőzött, mint szerdán.","id":"20200625_usa_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd80f11-9909-471e-9562-35adeddcd6af","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_usa_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 25. 05:58","title":"Az USA több tagállama karanténra kötelezi az ország más részeiből érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két centiméteres – közölték kedden japán paleontológusok.","shortLead":"A világ legkisebb dinoszaurusztojását fedezték fel Japán nyugati részén, a fosszília 4,5 centiméterszer két...","id":"20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4657606-bd50-41df-a378-0d9c711ff959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ac82c1-0517-412f-b747-a4192640869f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_dinoszaurusz_tojas_japan","timestamp":"2020. június. 23. 15:23","title":"110 millió éves dinoszaurusztojást találtak, de ennél is különlegesebb a mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","shortLead":"A japán cég nem tudott lépést tartani a rendkívül erős konkurenciával.","id":"20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=166fea25-7bf3-4f2e-8faa-646216c92267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d69e491-b065-44a7-9851-2e22a963d378","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fenykepezogep_gyartas_Olympus","timestamp":"2020. június. 24. 14:43","title":"Kiszáll a fényképezőgép-gyártásból az Olympus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője szerint a józsefvárosi közétkeztetést végző cég megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen és több ezer iskolás, óvodás és szociális ellátott étkeztetése és egészségbiztonsága veszélybe került. Az önkormányzat szerint olcsóbb és jobb lett a közétkeztetés a kerületben, a menzás cégnél pedig nem volt probléma az élelmiszerek fogyaszthatósági idejével.","shortLead":"A Fidesz képviselője szerint a józsefvárosi közétkeztetést végző cég megbukott egy élelmiszerbiztonsági ellenőrzésen és...","id":"20200623_menzabotrany_jozsefvaros_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562b7df4-c3e2-4103-bdb7-e9169d51461e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406adccd-4313-4441-a468-f0af41aad736","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_menzabotrany_jozsefvaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 23. 19:27","title":"A Fidesz szerint menzabotrány van Józsefvárosban, az önkormányzat álpanaszosokról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13be9ec1-0ca3-42e8-bda6-c0b001cf29d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Gyár épül a leromlott állapotú épület helyén. ","shortLead":"Gyár épül a leromlott állapotú épület helyén. ","id":"20200624_Igy_robbant_fel_egy_silo_Nyirbatorban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13be9ec1-0ca3-42e8-bda6-c0b001cf29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76d1d2bb-46ef-447d-b8d3-982c09a8554a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_Igy_robbant_fel_egy_silo_Nyirbatorban__video","timestamp":"2020. június. 24. 18:08","title":"Így robbant fel egy siló Nyírbátorban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási támogatást kaphatnak, és segítik őket magánszállásokat találni.","shortLead":"Járványügyi óvintézkedések miatt több száz férőhely szűnik meg átmenetileg, a kollégiumokból kimaradók lakhatási...","id":"20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0801cd78-e591-4193-bfbb-195f4cadf919","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohelyeinek_szama_osszel","timestamp":"2020. június. 23. 09:42","title":"Bezárja 400 fős kollégiumát az ELTE ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülőknek nem voltak tüneteik, most tesztelik őket.","shortLead":"A szülőknek nem voltak tüneteik, most tesztelik őket.","id":"20200623_Eddig_peldatlan_fordulat_koronavirusos_ikrek_szulettek_Mexikoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70cda58-c4ca-4038-ab91-7b6a5e09c04b","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Eddig_peldatlan_fordulat_koronavirusos_ikrek_szulettek_Mexikoban","timestamp":"2020. június. 23. 11:58","title":"Koronavírusos ikrek születtek Mexikóban, vizsgálják, hogy kaphatták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]