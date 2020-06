Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","shortLead":"Zivatarok, felhőszakadás és UV-sugárzás miatt is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.\r

","id":"20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170891e6-b957-4c8b-a2cb-d8d9ed45fe2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6f7e92-3e3b-4595-939f-792d861cfacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_idojaras_figyelmeztetes_zivatar_felhoszakadas_uv_b_sugarzas","timestamp":"2020. június. 25. 18:29","title":"Viharos és perzselő péntekre készülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","shortLead":"3,5 milliárd euró után futhatnak a hitelezők.","id":"20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e055d12-ddfe-4326-b81c-c25ff6414e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b735d4b7-ec24-40ca-9e46-d196706dcfcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Fizeteskeptelenseg_Wirecard_csod","timestamp":"2020. június. 25. 13:01","title":"Fizetésképtelenséget jelentett a Wirecard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Túl sokat foglalkozik Bill Gates a koronavírussal ahhoz, hogy ne legyen gyanús – vélik az összeesküvés-elméletek hívei. Miközben kevés olyan híresség volt, aki az elmúlt években jobban kongatta volna a vészharangot egy várható világjárvány miatt, mint a jótékonyságot és a világ – szerinte üdvözítő – megmentését egy ideje már főállásban űző milliárdos.","shortLead":"Túl sokat foglalkozik Bill Gates a koronavírussal ahhoz, hogy ne legyen gyanús – vélik az összeesküvés-elméletek hívei...","id":"20200625_Hogyan_lett_Bill_Gates_a_koronavirus_Soros_Gyorgye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d824ce6-4440-41ec-ba57-493e175baa67","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Hogyan_lett_Bill_Gates_a_koronavirus_Soros_Gyorgye","timestamp":"2020. június. 25. 20:00","title":"Hogyan lett Bill Gates a koronavírus Soros Györgye?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","shortLead":"A dán kormányfőnek már másodszor kell elhalasztania a sajátját.","id":"20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e98cf92-06f8-4307-9277-288aaa6c235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a30580b-f292-49d2-89ff-bca352ddad6e","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Nem_konnyu_beiktatni_egy_eskuvot_egy_miniszterelnoknek","timestamp":"2020. június. 26. 09:11","title":"Nem könnyű beiktatni egy esküvőt egy miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Vadhajtások egyik cikke miatt tett fel kérdést a Demokratikus Koalíció képviselője a legfőbb ügyésznek, amit Polt Péter feljelentésként értékelt.","shortLead":"A Vadhajtások egyik cikke miatt tett fel kérdést a Demokratikus Koalíció képviselője a legfőbb ügyésznek, amit Polt...","id":"20200624_vadai_agnes_polt_peter_feljelentes_vadhajtasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbd3ec4-422e-4b67-b52c-1256e15e0992","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_vadai_agnes_polt_peter_feljelentes_vadhajtasok","timestamp":"2020. június. 24. 18:20","title":"Vadai Ágnes feltett egy kérdést Polt Péternek, feljelentés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","shortLead":"Kisköréig marad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a Tiszánál a sok eső miatt, a dunai árhullám viszont már levonult.","id":"20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e332432c-532a-47ba-882c-7832fc792a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ca858-1296-4a9d-96e9-3c9b30b6ddb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Arvizkeszultseg_tisza_duna","timestamp":"2020. június. 25. 07:56","title":"Árvízkészültség van a Tiszánál, a Dunánál javul a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10 ezer érkezett be.","shortLead":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10...","id":"20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e5c-5798-4bf1-ab8b-19f4a1446692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","timestamp":"2020. június. 25. 10:41","title":"Kétszer annyi lélegeztetőgépet vett a kormány 300 milliárdért, mint amennyire szükség lehetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár hónapig a fővárosi közlekedésben: ideiglenes bringasávok, forgalomcsillapítás, sebességkorlátozás. Megpróbáltunk utánajárni, mi marad ebből, és mire számíthatunk később.","shortLead":"Enyhül a járványhelyzet, de sok, a vészhelyzet idején hirtelen hozott intézkedés és felvetett terv velünk marad még pár...","id":"20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd849fd2-0faf-46c1-920c-ef85786ae1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b30d894-28ed-47e5-b3f7-119c8d0f7c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_budapest_kozlekedese_a_jarvanyhelyzet_utan_es_kesobb","timestamp":"2020. június. 24. 12:00","title":"Kapóra jött a koronavírus Karácsonyéknak: teljesen átszabhatják a budapesti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]