[{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 1100 kiküldetésre készül a jegybank, főleg Nyugat-Európába mennének a munkatársaik, repülővel.","shortLead":"Évi 1100 kiküldetésre készül a jegybank, főleg Nyugat-Európába mennének a munkatársaik, repülővel.","id":"20200626_mnb_utazas_milliard_forint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68fa66e-272f-4617-8710-19962c5f232e","keywords":null,"link":"/kkv/20200626_mnb_utazas_milliard_forint","timestamp":"2020. június. 26. 11:33","title":"1,2 milliárd forintot utazna el négy év alatt az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20093e63-6b90-4a6c-9730-6ebd7abc3c92","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Komoly incidens” történt a skót városban, a rendőrség azonban egyelőre nem közölte, mi történhetett. Egy rendőr is kórházba került, lelőtték a gyanúsítottat.","shortLead":"„Komoly incidens” történt a skót városban, a rendőrség azonban egyelőre nem közölte, mi történhetett. Egy rendőr is...","id":"20200626_glasgow_keseles_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20093e63-6b90-4a6c-9730-6ebd7abc3c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e9c111-e77e-4199-99a8-2ff1313bb734","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_glasgow_keseles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 26. 15:54","title":"Késeltek Glasgow belvárosában: három halálos áldozat lehet, lelőtték a támadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be. A cikksorozat második részben három további érdekes párost mutatunk be.","shortLead":"A Kis kedvencek és híres gazdáik című könyv világhírű tudósok, képzőművészek és írók házi kedvenceit mutatja be...","id":"20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce0118c5-399d-475d-99a8-b601d1e5d9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2016729b-973b-4256-aa7c-49c004965f0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200626_A_kutyak_olyanok_mint_az_emberek_csak_jobbak","timestamp":"2020. június. 26. 19:15","title":"„A kutyák olyanok, mint az emberek, csak jobbak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2a0f98-f6e8-4561-bae8-c253bd3827e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műtétnek happy end lett a vége.","shortLead":"A műtétnek happy end lett a vége.","id":"20200625_Korfuresszel_operaltak_le_a_tuzoltok_egy_no_ujjarol_a_raszorult_gyurut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df2a0f98-f6e8-4561-bae8-c253bd3827e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891222e2-6161-4b2a-be20-3851b70911eb","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Korfuresszel_operaltak_le_a_tuzoltok_egy_no_ujjarol_a_raszorult_gyurut","timestamp":"2020. június. 25. 09:10","title":"Körfűrésszel „operálták le” a tűzoltók egy nő ujjáról a rászorult gyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","shortLead":"A karibi térségben arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon, annyira rossz lett a por miatt a levegő.","id":"20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041f105c-f3e1-4b63-b736-e3e3a8c84e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdca1fd6-eedc-4279-b271-84d8c5fe2e40","keywords":null,"link":"/elet/20200626_szahara_homokfelho_porfelho_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 26. 17:38","title":"Szaharai homokfelhő érte el az Egyesült Államokat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d97e5b-569c-482c-bfe6-9b6569944782","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki leszedi a tetőcsomagtartót, annak a kisebb ellenállás miatt kevesebbet fogyaszt a kocsija. Hasonló alapon ígér 12–13 százalékos üzemanyag-megtakarítást egy skandináv robot, amely tisztán tartja a hajótestet. ","shortLead":"Aki leszedi a tetőcsomagtartót, annak a kisebb ellenállás miatt kevesebbet fogyaszt a kocsija. Hasonló alapon ígér...","id":"202026_takaritorobot_hajokhoz_tenger_alatt_jaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d97e5b-569c-482c-bfe6-9b6569944782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2fefb2-0c2d-48f6-9f3e-5e2b996038fe","keywords":null,"link":"/360/202026_takaritorobot_hajokhoz_tenger_alatt_jaro","timestamp":"2020. június. 25. 10:00","title":"Lemegy a víz alá és minden felesleget letakarít a hajókról egy új robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000f349f-0c99-4bd7-ac73-b110fb9e8243","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"22 rendőr sérült meg, annyira bulizni akartak a népek.","shortLead":"22 rendőr sérült meg, annyira bulizni akartak a népek.","id":"20200626_Megtamadtak_a_brit_rendoroket_az_illegalis_utcabalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=000f349f-0c99-4bd7-ac73-b110fb9e8243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c7bb1-5ce7-498f-b787-b24272550847","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_Megtamadtak_a_brit_rendoroket_az_illegalis_utcabalon","timestamp":"2020. június. 26. 14:45","title":"Megtámadták a brit rendőröket az illegális utcabálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","shortLead":"A főpolgármester be akarja vasalni a kormány ígéreteit a Lánchíd ügyében.","id":"20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c37e87f-ffce-4cb7-b835-eb3fc77b8f09","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Karacsony_lanchid_tuntetes_iparuzesi","timestamp":"2020. június. 25. 12:38","title":"Karácsony: Tarlós 9 éve alatt egy közbeszerzés kiírásáig jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]