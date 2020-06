Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb csodával ér fel a sikeres vizsga. Egy miskolci iskola kifejezetten a legalsó társadalmi rétegekből származó gyerekeket juttatja el eddig a pontig. Másfél évtizede működik, majdnem be kellett zárni, de úgy tűnik, megmenekül a Dr. Ámbédkar Iskola. A bizonyítványosztáson jártunk, és hihetetlen történeteket hallottunk ","shortLead":"Mindenkinek nagy lépés az érettségi megszerzése, de vannak olyan diákok, akik olyan hátránnyal indulnak, hogy kisebb...","id":"20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053e6c26-dcfb-4dad-a2ab-84f04ac4a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dc6f8b-ba6f-4105-84ab-fd98e910c4a1","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Ambedkar_erettsegi_cigany_roma","timestamp":"2020. június. 25. 06:30","title":"„Már általános iskolában eldöntöttem, hogy kitörök innen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10 ezer érkezett be.","shortLead":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10...","id":"20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e5c-5798-4bf1-ab8b-19f4a1446692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","timestamp":"2020. június. 25. 10:41","title":"Kétszer annyi lélegeztetőgépet vett a kormány 300 milliárdért, mint amennyire szükség lehetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kiírás lehet „fizikai” vagy digitális is.","shortLead":"A kiírás lehet „fizikai” vagy digitális is.","id":"20200626_gyumolcs_zoldseg_nagy_istvan_agrarminiszter_rendelet_julius_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4914218-0590-4e90-8f30-984b11093500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024dbdba-2856-4260-b3d3-9d23794887dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_gyumolcs_zoldseg_nagy_istvan_agrarminiszter_rendelet_julius_15","timestamp":"2020. június. 26. 19:40","title":"Júliustól ki kell írni a boltban, honnan jött a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság gépeivel a népszerű dél-európai nyaralóhelyek is elérhetőek lesznek.","shortLead":"A légitársaság gépeivel a népszerű dél-európai nyaralóhelyek is elérhetőek lesznek.","id":"20200625_budapesti_ryanair_jaratok_ujraindulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7b6886c-7cac-47e8-b397-0753b5a1fa01","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_budapesti_ryanair_jaratok_ujraindulas","timestamp":"2020. június. 25. 15:15","title":"Negyven budapesti járatát indítja újra a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"784c7513-d2a4-40e6-aaf5-8da57ff4200a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200625_Benedek_Tibor_19_evesen_Ahhoz_meg_ido_kell_hogy_en_vilagklasszisnak_nevezhessem_magamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=784c7513-d2a4-40e6-aaf5-8da57ff4200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8604811-c271-4bed-b74e-76973224d5d0","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Benedek_Tibor_19_evesen_Ahhoz_meg_ido_kell_hogy_en_vilagklasszisnak_nevezhessem_magamat","timestamp":"2020. június. 25. 11:04","title":"Benedek Tibor 19 évesen: Ahhoz még idő kell, hogy én világklasszisnak nevezhessem magamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az újranyitásból lett rekordfertőzésszám Boszniában is. A járvány lassan magyarországnyi embert fertőzött már meg világszerte.","shortLead":"Az újranyitásból lett rekordfertőzésszám Boszniában is. A járvány lassan magyarországnyi embert fertőzött már meg...","id":"20200626_koronavirus_szerbia_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6207bd6a-3663-4cf7-bdcb-b31a17f7f340","keywords":null,"link":"/vilag/20200626_koronavirus_szerbia_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 26. 12:51","title":"Bulizó fiatalok terjesztik a koronavírust Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","shortLead":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","id":"20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6436cf84-3908-406d-a232-001c9ef144d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","timestamp":"2020. június. 24. 21:14","title":"Élőben közvetítette a Facebookon az autókereskedő, ahogy 120-al repeszt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","shortLead":"A rekordert összesen 48 alkalommal pótdíjazták, és nyolc végrehajtási eljárás indult ellene.","id":"20200625_buntetes_bliccelo_BKK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a7265f-4cd6-454e-b74e-f922080121a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_buntetes_bliccelo_BKK","timestamp":"2020. június. 25. 07:59","title":"Közel kétmillió forintos büntetést fizetett egy bliccelő a BKK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]