[{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves vádlott lánya élettársának az anyjával végzett.","shortLead":"A 67 éves vádlott lánya élettársának az anyjával végzett.","id":"20200629_Eletfogytiglan_ovono_Obuda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c14899-3c9f-4675-b279-58fdf4f2dd1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Eletfogytiglan_ovono_Obuda","timestamp":"2020. június. 29. 11:05","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki bosszúvágyból lelőtt egy óvónőt Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ce26b3-e713-491e-a06d-fe31017410bd","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Ritkán kelt akkora visszhangot egy könyv, mint az állambiztonsági szolgálat ügynökeként lebukott színházkritikusnak, Molnár Gál Péternek a halála után kilenc évvel megjelentetett emlékirata.","shortLead":"Ritkán kelt akkora visszhangot egy könyv, mint az állambiztonsági szolgálat ügynökeként lebukott színházkritikusnak...","id":"202026__mgp__elhuzodo_coming_out__visszaszolasok__halva_boncolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93ce26b3-e713-491e-a06d-fe31017410bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9627f1e0-fb6b-421a-9b50-3005dabf6d24","keywords":null,"link":"/360/202026__mgp__elhuzodo_coming_out__visszaszolasok__halva_boncolas","timestamp":"2020. június. 28. 12:00","title":"A Kádár-kor szélesvásznú mozija MGP önéletrajza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"402d0718-82a2-49b0-bb70-ad6b4e36c33c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Merénylet történt Karacsi kiemelten őrzött zónájában.","shortLead":"Merénylet történt Karacsi kiemelten őrzött zónájában.","id":"20200629_Pakisztan_tozsde_lovoldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=402d0718-82a2-49b0-bb70-ad6b4e36c33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b860bb-034e-4761-bf8a-8755801b029f","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Pakisztan_tozsde_lovoldozes","timestamp":"2020. június. 29. 11:19","title":"Támadás érte a pakisztáni tőzsde épületét, hét halottról tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti a kórházakat, ahol túl sok lesz a koronavírusteszt.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos a DK-s Varga Zoltánnak válaszolt, aki korábban azt állította, hogy vizsgálat fenyegeti...","id":"20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1967680f-25af-4629-9ea1-c7041b16fad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d03256-73be-4cde-9180-e24d497dbcee","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Muller_Cecilia_a_korhazak_nem_vegeznek_kevesebb_tesztet","timestamp":"2020. június. 29. 14:08","title":"Müller Cecília: Szó sincs a tesztek csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c98f0a-6608-4e15-9d09-db1e755c29d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az ülésszakban hétfőn lehetett utoljára kérdezni a miniszterelnöktől a parlamentben. ","shortLead":"Ebben az ülésszakban hétfőn lehetett utoljára kérdezni a miniszterelnöktől a parlamentben. ","id":"20200629_orban_viktor_parlament_orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c98f0a-6608-4e15-9d09-db1e755c29d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae65dc13-46a2-41fb-a542-68aee3faefdd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_orban_viktor_parlament_orszaggyules","timestamp":"2020. június. 29. 19:37","title":"Orbán az Országgyűlésről: „A vadászszezonnak vége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is megtartotta.","shortLead":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is...","id":"20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb173eb-8cc0-444b-ad71-05aae7c53937","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","timestamp":"2020. június. 28. 11:19","title":"Bepereli a Rolling Stones Trumpot, ha még egyszer az ő zenéjüket használja a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Jobbik-elnök szerint érdemi vita helyett inkább egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok. Közölte: 2022-ben sem tér vissza.","shortLead":"A volt Jobbik-elnök szerint érdemi vita helyett inkább egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok. Közölte...","id":"20200629_vona_gabor_interju_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820ef7c-9f86-469b-b4f6-96782bb447a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_vona_gabor_interju_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 10:34","title":"Vona: Reménykedtünk, hogy Simicska atombombája előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]