[{"available":true,"c_guid":"2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltatás asztali verziójában már többeknél elérhető a Facebook sötét módja, a legtöbb mobilra viszont csak mostanában fog megérkezni. Úgy tűnik, előbb az iPhone-okon aktiválják nagyobb számban.","shortLead":"A szolgáltatás asztali verziójában már többeknél elérhető a Facebook sötét módja, a legtöbb mobilra viszont csak...","id":"20200629_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_mobilon_ios_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2db4b822-1be5-4e64-8e5e-57b52298f924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcefb4c9-ffbc-457b-9fab-315726089402","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_facebook_sotet_mod_bekapcsolasa_mobilon_ios_iphone","timestamp":"2020. június. 29. 08:33","title":"Figyelje az iPhone-ját, hamarosan önnél is megjelenik a Facebook régen várt sötét módja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is megtartotta.","shortLead":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is...","id":"20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb173eb-8cc0-444b-ad71-05aae7c53937","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","timestamp":"2020. június. 28. 11:19","title":"Bepereli a Rolling Stones Trumpot, ha még egyszer az ő zenéjüket használja a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","shortLead":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","id":"20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c91c8-c13b-4eb6-8638-6ac11e12e89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","timestamp":"2020. június. 29. 10:03","title":"Erősebb processzor érkezhet a számítógépekbe a Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát, sorra születnek a személyek azonosítására alkalmas új technológiák. Elveszhet például az a lehetőség, hogy valaki anonim módon vegyen részt egy demonstráción.","shortLead":"Miközben egyre élesedik a vita arról, hogy kell-e korlátozni a mind tökéletesebb arcfelismerő rendszerek használatát...","id":"202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cf1a0a0-c4a9-4317-981a-b30c5776c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ebfa7-2fc1-4128-b990-2d57349da6fc","keywords":null,"link":"/360/202026__fejlodo_szemelyfelismero_technologiak__aldas_es_atok__szitakotoprojekt__arulkodo_jelek","timestamp":"2020. június. 28. 08:15","title":"Lassan elfelejthetjük, hogy név nélkül állunk kint egy tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Az esetleges „meddőségi büntetések” első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem látnak baljós jeleket, a minisztériumban sem idegeskednek, menekülőútvonalnak az örökbefogadást ajánlják.","shortLead":"Az esetleges „meddőségi büntetések” első határideje hamarosan lejár, vannak párok, amelyek aggódnak, az OTP-nél nem...","id":"202026__csokfelelmek__babavaras__meddoseg__a_szukseges_plusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b6c33-0917-4f43-b583-ff9f4593a9e6","keywords":null,"link":"/360/202026__csokfelelmek__babavaras__meddoseg__a_szukseges_plusz","timestamp":"2020. június. 29. 13:00","title":"Ketyeg az óra, milliókba kerülhetnek a meg nem született csokos gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","shortLead":"Az eddig is igen heves kampány most minden bizonnyal újult erővel folytatódik. ","id":"20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f49f231-1628-415e-bb40-6361d6bf6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744dffa5-5ee6-47af-8190-68fa3e308e97","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_lengyel_elnokvalasztas_andrzej_duda_rafal_trzaskowski","timestamp":"2020. június. 28. 21:27","title":"Lengyel elnökválasztás: győzött Duda, de lesz második forduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakemberek sem tudják, miért volt sokkal enyhébb a járvány a kelet-közép-európai országokban, mint nyugaton. Amott azonban többet tudnak a vírus terjedéséről, így pontosabban látják, mikor milyen korlátozásokra van szükség.","shortLead":"A szakemberek sem tudják, miért volt sokkal enyhébb a járvány a kelet-közép-európai országokban, mint nyugaton. Amott...","id":"202026_a_haboru_meg_hatravan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7572d28-e5fa-4a01-beb8-414122aa7801","keywords":null,"link":"/360/202026_a_haboru_meg_hatravan","timestamp":"2020. június. 28. 16:00","title":"Eddig mázlink volt a járvánnyal, de jó volna adatokat is gyűjteni a terjedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","shortLead":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","id":"20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863dd77f-bf80-481c-b404-91d28090739b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 28. 09:11","title":"Új nevet kap a bécsi Szerecsen Patika, mivel többen kirekesztőnek találták az eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]