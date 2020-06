Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","shortLead":"Egy adott pillanatban azt mondták neki az orvosok, nem biztos, hogy fel fog ébredni.","id":"20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b3a6d0-918b-4783-8697-e4cf74a81479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25f4262-fda8-4281-98de-67ac09c9679f","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Harom_honapig_volt_korhazban_egy_koronavirusos_brit_iro_es_ugy_volt_hogy_nem_is_jon_ki_mar","timestamp":"2020. június. 29. 10:26","title":"Három hónapig volt kórházban egy koronavírusos brit író, és úgy volt, hogy nem is jön ki már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","shortLead":"Biometrikus szenzorokkal válogatták ki a legerősebb áprilisi hirdetéseket.","id":"20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f50f006-85ab-4d14-8dc6-6beb3387d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e437a7a-10bd-49df-9255-91d5acfae3a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_koronavirus_hatasos_reklamok","timestamp":"2020. június. 29. 14:47","title":"Kiválasztották, melyik három reklám volt a legütősebb a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88deda2-9a5d-4577-a1ab-526e15ebea36","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A legtöbben a megújuló energiaforrásokról a napra és a szélre gondolnak, ám van olyan energiaforrás is, amiből – ha nem tervezzük meg kellően - környezeti szempontból nem túl fenntarthatóan nyerhetünk energiát. Lássuk, mi minden szolgálhat még megújuló energiaforrásként?","shortLead":"A legtöbben a megújuló energiaforrásokról a napra és a szélre gondolnak, ám van olyan energiaforrás is, amiből – ha nem...","id":"20200630_Mi_mindenbol_nyerhetunk_meg_megujulo_energiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a88deda2-9a5d-4577-a1ab-526e15ebea36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7af439b-057b-44a0-8c6d-390d2a674785","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Mi_mindenbol_nyerhetunk_meg_megujulo_energiat","timestamp":"2020. június. 30. 17:45","title":"Ha nem fúj a szél és nem süt a nap: mi mindenből nyerhetünk még megújuló energiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az égitest még röptében szétrobbant, látványos fényparádét okozva ezzel.","shortLead":"Az égitest még röptében szétrobbant, látványos fényparádét okozva ezzel.","id":"20200630_meteor_tuzlabda_amerika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc34384-9d02-450c-9928-64b074d85c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5097661-9337-4d10-a370-d240ff8fed0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_meteor_tuzlabda_amerika","timestamp":"2020. június. 30. 13:03","title":"Több amerikai államban is látták a különleges, kék fénnyel világító meteort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kemény volt a június is ebben az évben, sok szembenézéssel és erőfeszítéssel, de néhány ember, akivel ebben az elmúlt hetekben a cikkeinkben foglalkoztunk, azt is megmutatta, hogy mi számít igazán. Összegyűjtöttük a hónap legjobb cikkeit az Élet + Stílus és a Kult rovatból. ","shortLead":"Kemény volt a június is ebben az évben, sok szembenézéssel és erőfeszítéssel, de néhány ember, akivel ebben az elmúlt...","id":"20200628_Egy_vasalodeszka_tetejen_usztunk_be_a_nyarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4ec48a-05a7-4498-87e3-f569bf1f328b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Egy_vasalodeszka_tetejen_usztunk_be_a_nyarba","timestamp":"2020. június. 28. 20:00","title":"Egy vasalódeszka tetején úsztunk be a nyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","shortLead":"Felturbózná Snapdragon 8180X processzorát a Qualcomm, hogy nagyobb részesedésre tegyen szert a PC-piacon.","id":"20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c00ebf1-14fc-4c18-9baf-0f8358776737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c91c8-c13b-4eb6-8638-6ac11e12e89f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_qualcomm_snapdragon_8180x_plus_processzor_teszteles","timestamp":"2020. június. 29. 10:03","title":"Erősebb processzor érkezhet a számítógépekbe a Qualcommtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord született.","shortLead":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord...","id":"20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e4b57b-2ed4-440a-8ca7-2465ecc34271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","timestamp":"2020. június. 29. 18:03","title":"82,4 millió megtekintés egyetlen nap alatt – új rekord a YouTube-on, ezt a zenét hallgatják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi azokat, akik a Debrecen kiesése után a pályára mentek.","shortLead":"A rendőrség keresi azokat, akik a Debrecen kiesése után a pályára mentek.","id":"20200630_debrecen_foci_szurkolo_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f09f4ca-fa3e-4539-a143-b4a6c9fc1465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab28ac9-e6c3-494d-815e-5e5e62cf9b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_debrecen_foci_szurkolo_nyomozas","timestamp":"2020. június. 30. 10:31","title":"Hét gyanúsítottat hallgattak ki a Debrecen–Paks-meccs utáni balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]