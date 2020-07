Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","shortLead":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","id":"20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060af17-40db-4707-9df5-25d79e2def2d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","timestamp":"2020. június. 30. 18:29","title":"Legyen óvatos, extrém erős lesz az UV-sugárzás szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk szemünk egészségének megóvása érdekében. Lássuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"A koronavírus járvány során megugrott a képernyő előtt töltött időnk, ezért jó, ha tudjuk, milyen lépéseket tehetünk...","id":"samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffba26f3-94d3-46e9-981b-9903db5d52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b06f80-4964-4c7d-bf0c-b4db8a3a6ef0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200630_Tippek_tanacsok_tevezes_szem_qled_8k","timestamp":"2020. június. 30. 07:30","title":"Tippek és tanácsok: így tévézzünk, hogy a szemünk se szenvedjen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","shortLead":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","id":"20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8a5065-ad9a-481a-9ed1-7127ec27135f","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","timestamp":"2020. június. 29. 19:50","title":"Kivásárolta üzlettársát Mészáros Lőrinc az egyik vasútépítő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni, hogy sokkolják vele a célpontot. A kérdés jelenleg az, mennyire (élet)veszélyes.","shortLead":"A Specter név egy olyan különleges töltényt takar, amelyet bármilyen 12-es kaliberű puskából ki lehet lőni...","id":"20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a504fbd9-3f5c-4461-a0f7-74159a5164d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df1cc3b-3f0f-414f-af1c-5b61848b5220","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_specter_fegyver_sokkolo_harkind_dynamics","timestamp":"2020. június. 29. 20:03","title":"30 méterről bárkit ártalmatlanít az új amerikai fegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","shortLead":"Csak az elmúlt 24 órában 47 ezer megbetegedést regisztráltak.","id":"20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c75d-b2de-463c-96ec-fa8409846707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a6290-aac6-4dc9-acbb-0a8f8dbcfc3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Fertozes_koronavirus_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"Naponta akár 100 ezren is megfertőződhetnek koronavírussal az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Microsoft alapítójának és feleségének pontos terve van arra, hogyan kellene beoltatni a világot. ","shortLead":"A Microsoft alapítójának és feleségének pontos terve van arra, hogyan kellene beoltatni a világot. ","id":"20200630_Gates_Ravenni_lesz_a_legnehezebb_az_embereket_a_Covid19_elleni_oltasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0995000-915c-461e-9dfb-e2b0fb696347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_Gates_Ravenni_lesz_a_legnehezebb_az_embereket_a_Covid19_elleni_oltasra","timestamp":"2020. június. 30. 11:50","title":"Gates: Rávenni lesz a legnehezebb az embereket a Covid-19 elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","shortLead":"A szigeten semmiféle beruházás nem járhat a zöldfelület indokolatlan pusztításával a főpolgármester szerint.","id":"20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1784b95f-2344-4aad-8c99-c097b437e7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9729c-89d1-4746-a2c4-a49ee77924b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_karacsony_megvedi_a_hajogyari_szigetet","timestamp":"2020. június. 30. 10:44","title":"Karácsony: Megvédjük a Hajógyári-sziget zöldjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn hallgatta meg a magyar kormány és az Európai Parlament képviselőit az Európai Bíróság abban a perben, amit a magyar fél a jogállamiságról szóló jelentés elfogadása után indított.","shortLead":"Hétfőn hallgatta meg a magyar kormány és az Európai Parlament képviselőit az Európai Bíróság abban a perben, amit...","id":"20200629_sargentini_jelentes_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faee7842-01e7-4aa8-ab98-1ba8772881fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_sargentini_jelentes_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 29. 21:29","title":"Októberben érkezik a főtanácsnok véleménye a Sargentini-jelentés elfogadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]