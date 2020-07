Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esemény angol nyelvű lesz, a kormányfő Facebook-oldalán is lehet majd követni. A címe: Európa cenzúrázatlanul.","shortLead":"Az esemény angol nyelvű lesz, a kormányfő Facebook-oldalán is lehet majd követni. A címe: Európa cenzúrázatlanul.","id":"20200630_online_konferencia_orban_viktor_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94aa031-669a-47a8-87b9-fdd4e00e967a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dc1d36-70f3-4389-ae8c-40233770b765","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_online_konferencia_orban_viktor_novak_katalin","timestamp":"2020. június. 30. 13:25","title":"Online konferencián mondja el Orbán, mit gondol Európáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","shortLead":"A Tépe és Berettyóújfalu közötti kerékpárutat adták át kedden.","id":"20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4effda8-3172-4ffb-8bcc-5a635fa65f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd1931b-917b-44ee-bc20-5fb45a5fc1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Hany_potentat_kell_egy_8_kilometeres_kerekparutatadashoz_Biharban","timestamp":"2020. június. 30. 15:04","title":"Hány potentát kell egy 8 kilométeres kerékpárút-átadáshoz Biharban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de még a képzettsége is, egyvalami mégis közös bennük: szegényebbek, mint az országuk többségi társadalma. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk mostani részében az ezt vizsgáló elméleteket járjuk körbe.","shortLead":"Az Egyesült Államok, Nyugat- és Kelet-Európa etnikai kisebbségeinek egészen más a történelmi háttere, a kultúrája, de...","id":"20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=153b5828-cd79-4aec-9027-ed7c25b62a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b78088a-1cb7-4c60-9ef7-e1be2104e0a4","keywords":null,"link":"/360/20200701_gazdasag_kisebbsegek_usa_europa_diszkriminacio","timestamp":"2020. július. 01. 07:00","title":"Miért maradnak szegényebbek a kisebbségek, ha egyszer nincs diszkrimináció?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg BP eladta egyik részlegét, hogy pénzt szerezzen.","shortLead":"Megérzik a csökkenő fogyasztást a világ nagy olajtársaságai. A Shell például kénytelen hatalmas összegeket leírni, míg...","id":"20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c5318c-82fe-48a7-8218-fabf3987704b","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_Bajban_a_nagy_olajtarsasagok_lepnek_a_vilagcegek","timestamp":"2020. június. 30. 13:20","title":"Bajban a nagy olajtársaságok: lépnek a világcégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak, amely reményeik szerint is valamennyire segíthet a hazai kisüzemi sörágazatnak. A nagy kérdés azonban az: valójában kinek akar segíteni az állam? Az újítóknak vagy a kormányközeli sörfőzdéknek?","shortLead":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak...","id":"20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755b24-c6da-4a97-93ef-cccb2d32948e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","timestamp":"2020. június. 30. 06:30","title":"Jó szándékúnak látszik, mégis a haveroknak kedvez Kósa sörpiaci akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz fotóművész, aki azokat a vizuális érzeteket, élethelyzeteket akarja visszaadni, amelyeket a nagymamája meséi keltettek benne a háborúról. A járvány miatt elrendelt korlátozások végeztével ismét látogatható műcsarnokbeli kiállítása.","shortLead":"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz...","id":"202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f51f456c-4867-4b60-b1c0-d15fd85254c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518feda8-7fce-4d43-a80e-fa77c358b60d","keywords":null,"link":"/360/202026__paolo_ventura_olasz_fotomuvesz__hatarvonalakrol_sikokrol__illuzionista","timestamp":"2020. június. 29. 17:00","title":"22 fotó mutat be hátborzongató víziót a túlélésről a velencei gettóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","shortLead":"Július 1-jén éjfélig ingyenes a közterületi parkolás.","id":"20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c29af93-207f-42bf-8914-3d2782371e1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fizetos_parkolas_bevezetese_nem_egyertelmu","timestamp":"2020. június. 30. 17:11","title":"Csütörtöktől kell ismét fizetni a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Burján Csabát kórházba kellett szállítani.","id":"20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eae96921-f0d0-4a9a-8209-dd0d289fb76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9565f345-995f-4794-9b3a-e6e20cbb30b0","keywords":null,"link":"/elet/20200701_A_jarokelok_hivtak_orvost_a_rollerrel_balesetezo_olimpiai_bajnok_gyorskorcsolyazohoz","timestamp":"2020. július. 01. 09:57","title":"A járókelők hívtak orvost a rollerrel balesetező olimpiai bajnok gyorskorcsolyázóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]