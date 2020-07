Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","shortLead":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","id":"20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e292f-e7a2-4693-851b-42f1d7b8c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","timestamp":"2020. június. 30. 09:47","title":"Colin Kaepernick addig térdelt, amíg számkivetett lett, most film készül az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely kickstarteres kampányában már előrendelhető.","shortLead":"Kültéren dolgozó szakiknak és „szabadtéri kalandoroknak” ajánlja az Ulefone az Armor 9 elnevezésű telefont, amely...","id":"20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=581a1029-5f44-44f3-be02-21f7da99647e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d6e578-2042-44e5-8dda-49b98bb58e46","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_ulefon_armor9_hokameras_telefon_kickstarter","timestamp":"2020. június. 30. 12:03","title":"Hőkamera, 6600 mAh-s akku, megerősített oldalak – strapabíró telefonra gyűjtik az előrendeléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének elindítani.","shortLead":"Egy érintésre két legyet is csaphatnak a Microsoft új készülékének felhasználói, amikor alkalmazásokat szeretnének...","id":"20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86965923-4869-4b80-a8c0-ab9d36bbc68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4c3672-7795-46cd-8800-287304fab581","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_microsoft_surface_duo_androidos_telefon_app_groups","timestamp":"2020. június. 29. 15:03","title":"Hasznos funkciót kaphat a Microsoft új, androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Július 1-jén lépett életbe a városállam autonómiáját csorbító törvény, ami alapján őrizetbe vették a férfit. ","shortLead":"Július 1-jén lépett életbe a városállam autonómiáját csorbító törvény, ami alapján őrizetbe vették a férfit. ","id":"20200701_Zavargas_Hongkong_zaszlo_tunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a95093-cb32-4f64-8612-b7a0f48a7c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcb5d19-2d80-4a2a-8f83-8cad6f21ca82","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_Zavargas_Hongkong_zaszlo_tunteto","timestamp":"2020. július. 01. 10:08","title":"Zászlólengetésért máris letartóztattak egy tüntetőt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","shortLead":"A szocialista politikus magánvádas ügyben érintett.\r

","id":"20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6689579-4aa0-4775-8a43-72d02dae63ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a637b5-0164-4824-a989-a0b852cbf562","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_bangone_borbely_ildiko_mentelmi_jog_felfuggesztes_maganvad","timestamp":"2020. június. 29. 20:55","title":"Nem függesztették fel Bangóné mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Több mint százezer magyar kért eddig letelepedési engedélyt az Egyesült Királyságban. A hvg360 reggeli...","id":"20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6d5dcf-b224-4d99-8aa4-1c58d61aab47","keywords":null,"link":"/360/20200701_Radar360_Nyilnak_a_hatarok_amerikai_filmesek_is_johetnek","timestamp":"2020. július. 01. 07:43","title":"Radar360: Nyílnak a határok, amerikai filmesek is jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","shortLead":"Bálint Istvánné emojikkal fejezte ki a város köszönetét a koronavírus-járvány alatt nyújtott helytállásért.\r

","id":"20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c25a929-d2f2-431d-b64b-b380ba0f7c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c6d8af-b247-4425-bba4-8a9b65945015","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Piros_papirsziv_egeszsegugyi_dolgozok_Bicske","timestamp":"2020. június. 30. 15:52","title":"Szívecskés emotikonnal hálálta meg az egészségügyi dolgozók munkáját a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban már havonta 100 milliónál is több ember dönt úgy, hogy a hagyományos csatornák helyett tévéjén is a YouTube-ra kapcsol.","shortLead":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban...","id":"20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b0af6e-a345-48cf-b42e-7fe4f3c2be08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","timestamp":"2020. június. 30. 16:03","title":"Nagyot megy a YouTube, már a tévéken is kezdi kiszorítani a hagyományos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]