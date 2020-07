Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Markus Kattner visszaélt a pozíciójával és megsértette a szövetség etikai kódexét.\r

","shortLead":"Markus Kattner visszaélt a pozíciójával és megsértette a szövetség etikai kódexét.\r

","id":"20200630_Tizeves_eltiltast_kapott_a_FIFA_korabbi_fotitkarhelyettese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bf5960-7d1c-46fd-9491-3df26b41ca7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e79e6-5b23-4317-87fb-7c6b52c44b31","keywords":null,"link":"/sport/20200630_Tizeves_eltiltast_kapott_a_FIFA_korabbi_fotitkarhelyettese","timestamp":"2020. június. 30. 20:47","title":"Tízéves eltiltást kapott a FIFA korábbi főtitkár-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetekben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetekben senki nem sérült meg.","id":"20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3eab1-a69d-439a-b3a0-477242a8140a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:58","title":"Három balesetben nyolc autó ütközött az M1-esen, torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem parancsra lőtték le januárban az ukrán gépet.","shortLead":"Nem parancsra lőtték le januárban az ukrán gépet.","id":"20200629_iran_lelott_utasszallito_emberi_mulasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1039f86-9579-4aff-8a85-da1520390866","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_iran_lelott_utasszallito_emberi_mulasztas","timestamp":"2020. június. 29. 16:07","title":"Az iráni légvédelem lőtte le az ukrán utasszállítót – erősítette meg a teheráni katonai ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is meglepő következtetésre jutottak a Stockholmi Egyetem kutatói, amikor a gyermektelenség, illetve a megtermékenyülés okait vizsgálták. ","shortLead":"Nem a szív dönt, még csak nem is a fej, hanem a tüszőfolyadék. Erre a cseppet sem romantikus, a tudósok számára is...","id":"202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b72fd3a-e9db-4448-a6de-ecfa88b7e7bc","keywords":null,"link":"/360/202026_valogatos_petesejtek_alulrol_jovo_kezdemenyezes","timestamp":"2020. június. 30. 12:00","title":"Elképzelhető, hogy a petesejt eddig nem ismert módon válogat a spermiumok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","shortLead":"A hatrészes sorozatot a Netflix szállítja majd.","id":"20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d513d9-f833-4038-89e7-d09b956af7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3e292f-e7a2-4693-851b-42f1d7b8c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Colin_Kaepernick_addig_terdelt_amig_szamkivetett_lett_most_film_keszul_az_eletebol","timestamp":"2020. június. 30. 09:47","title":"Colin Kaepernick addig térdelt, amíg számkivetett lett, most film készül az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal védekezett, hogy védence mélyen vallásos ember és óriási lelkiismeret-furdalása van. ","shortLead":"A volt perui nagykövet egy évet kapott felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizetnie. Ügyvédje azzal...","id":"20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d48df09-7373-4647-ac7d-9febfa356447","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_pedofil_kep_perui_nagykovetKaleta","timestamp":"2020. július. 01. 10:37","title":"Mindent beismert a bíróságon a pedofil képek miatt elítélt Kaleta Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat felfüggeszti a május vége óta tartó edzésmunkát.","shortLead":"A csapat felfüggeszti a május vége óta tartó edzésmunkát.","id":"20200630_vaci_nkse_kezilabda_koronavirus_teszt_pozitv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d29b2a-12e2-4e86-8922-2284c2544877","keywords":null,"link":"/sport/20200630_vaci_nkse_kezilabda_koronavirus_teszt_pozitv","timestamp":"2020. június. 30. 10:08","title":"Pozitív lett tíz váci női kézilabdázó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","id":"20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aecc249-4e7c-42be-8ce4-bdaea65f3fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 30. 07:08","title":"Újra nő a koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]