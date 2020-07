Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Nagy-Britanniában élő EU-állampolgárok még egy évig, 2021. június 30-ig folyamodhatnak tartós letelepedési engedélyért a brit hatóságokhoz. Több mint százezer magyar kért eddig brit letelepedési engedélyt Jean Asselborn a Die Pressének azt mondta korábban, hogy Magyarország már nem demokrácia. Erre reagált most a magyar külügyminiszter. Szijjártó szerint a luxemburgi külügyminiszter súlyos hungarofóbiától szenved

A tavaly alakult Századvég Konjunktúrakutató a minap csaknem 10 milliárdos megbízást kapott a kormányzattól.

Habony emberei újabb cégben kaptak fontos pozíciót

Az NPC Internationalnak a koronavírus-járvány tette be a kaput, csődvédelmet kértek, amíg átszervezik a céget.

Csődöt jelentett több száz Pizza Hut és Wendy's franchise üzemeltetője

Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti mérlege. Kívülről kevésbé látszik ütésállónak a magyar gazdaság, mint az MNB vagy a pénzügyi tárca éléről.

Matolcsyt nem zavarja, hogy döntéseik sorozata kockára teszi az MNB hitelességét

Karácsony Gergely nem a maga ura, mások irányítják – nyilatkozta Tarlós István.

Tarlós István feljelentést tett a fővárosi korrupciógyanús ügyek miatt

1 százaléknál is kevesebb esélyt látnak arra, hogy a kormány megváltoztassa álláspontját a Színház- és Filmművészeti egyetem ügyében - erről beszéltek M. Kiss Csabának azok a diákok, akik az intézmény átalakítása elleni tiltakozás szervezői. Milovits Hanna és Podlovics Laura ennek ellenére fontosnak tartja, hogy fellépjenek a hatalommal szemben, már csak azért is, mert ezt állampolgári kötelességüknek is tekintik. "Nem szabad, hogy ez csendben történjen"- a Színművészeti hallgatói a HVG teraszon