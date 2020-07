A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38bca478-0a5f-48e4-b5c1-280a74f9be49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelzése.","id":"20200705_Jon_meg_kanikulara_lehules_de_azutan_ujra_itt_a_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38bca478-0a5f-48e4-b5c1-280a74f9be49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f20a74-0ef4-4a1b-be64-ac5c3fa650fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Jon_meg_kanikulara_lehules_de_azutan_ujra_itt_a_meleg","timestamp":"2020. július. 05. 15:14","title":"Jön még kánikulára lehűlés, de azután újra itt a meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","shortLead":"A Tony-díjra is jelölt sztár 41 éves volt.","id":"20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e840b4db-4e83-41bc-b1c1-a9a30beb6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8656cd0b-46e6-4d10-baf3-9873ed260b21","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Koronavirus_Nick_Cordero_Broadway","timestamp":"2020. július. 06. 11:34","title":"Koronavírusban meghalt Nick Cordero világhírű Broadway-színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476cf6d0-e3f7-48bc-b3d9-1e5b5929fd98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóságok még időben észrevették, így nem esett baja annak a kongói férfinak, aki egy kisgép sugárhajtóművébe bújva akart Európába jutni.","shortLead":"A hatóságok még időben észrevették, így nem esett baja annak a kongói férfinak, aki egy kisgép sugárhajtóművébe bújva...","id":"20200706_hajtomu_potyautas_europa_kisrepulo_kisgep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476cf6d0-e3f7-48bc-b3d9-1e5b5929fd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1036b-1c14-4cd7-b274-eb22917e0daa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_hajtomu_potyautas_europa_kisrepulo_kisgep","timestamp":"2020. július. 06. 16:11","title":"A hajtóműbe mászva akart Európába jutni egy kongói férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77da39e-010d-46de-a3a7-8e0501472382","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó szemrevaló kompaktjának első turbós benzines változatát Mexikóban leplezték le.","shortLead":"A japán gyártó szemrevaló kompaktjának első turbós benzines változatát Mexikóban leplezték le.","id":"20200706_227_loeros_turbos_benzinmotort_kapott_a_mazda_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b77da39e-010d-46de-a3a7-8e0501472382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180bd63f-fa3e-4d5e-988c-e3da4657b49b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_227_loeros_turbos_benzinmotort_kapott_a_mazda_3","timestamp":"2020. július. 06. 07:59","title":"227 lóerős turbós benzinmotort kapott a Mazda 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. 