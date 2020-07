Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra jutó új esetszám, mint amennyi nálunk a csúcsadat volt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra...","id":"20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b00d61e-3fec-46e0-affd-24c2e270bd15","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","timestamp":"2020. július. 05. 18:16","title":"Merkely: Akinek nem muszáj, ne utazzon külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","shortLead":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","id":"20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be7c81-1c34-4d4d-ac26-578a8bfa05a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Már driftelni is lehet a BMW X3 M divatterepjáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus nemcsak az embereket, hanem a tőzsdei befektetéseket is megtámadta. 