[{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szomszédos országokban megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, mire Merkely Béla rektor több intézkedést is elrendelt a Semmelweis Egyetemen, illetve a hozzájuk tartozó betegellátó egységekben.","shortLead":"A szomszédos országokban megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma, mire Merkely Béla rektor több intézkedést is...","id":"20200708_semmelweis_egyetem_teszteles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1e313b-3a3d-4e34-9e88-16b42b69fca7","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_semmelweis_egyetem_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 08. 16:18","title":"A Semmelweis Egyetemen kötelező a tesztelés a külföldön járt dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","shortLead":"Ezzel hálálták meg a munkájukat.","id":"20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4d6410-153a-4259-ae1e-a5e2f4e442a1","keywords":null,"link":"/elet/20200707_penzjutalom_pedagogusnap_tanarok_veszprem","timestamp":"2020. július. 07. 10:41","title":"Ezer forint jutalmat kaptak a veszprémi tanárok pedagógusnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szállíthat szerverchipeket az Intel a világ harmadik legnagyobb szervergyártója számára. 