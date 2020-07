Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol azzal védekeznek a boltosok, hogy nem kapnak levegőt. Holott kötelező a védőeszköz használata mindenkinek, aki elmúlt már hat éves.","shortLead":"Van, ahol azzal védekeznek a boltosok, hogy nem kapnak levegőt. Holott kötelező a védőeszköz használata mindenkinek...","id":"20200706_maszk_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d3714db-8a1c-4e21-842d-0b2a1b77d1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5dc7b1-d059-4870-a785-3a85ca7e6663","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_maszk_boltok","timestamp":"2020. július. 06. 20:05","title":"Hiába kötelező, aki maszkban megy boltba, az is szinte biztosan rosszul hordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a626c4fa-efa4-4108-9036-d3565b4a2ec3","c_author":"DW","category":"vilag","description":"Feleannyi lakosa van egy német városnak, mint ahány amerikai katona ott állomásozik. Még. Donald Trump ugyanis már felvetette, hogy kiürítik a német bázisokat, akkor pedig ugrik a városban a munka, bevétel, üzlet. És ki tudja, mi lesz Elvis zongorájával, amelyen egy sztriptízbárban játszott.\r

","shortLead":"Feleannyi lakosa van egy német városnak, mint ahány amerikai katona ott állomásozik. Még. Donald Trump ugyanis már...","id":"20200706_Yankee_dont_go_home__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a626c4fa-efa4-4108-9036-d3565b4a2ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943d57d4-923d-49fd-96db-88249f6d4cac","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_Yankee_dont_go_home__video","timestamp":"2020. július. 06. 12:12","title":"Yankee don't go home! – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","shortLead":"Elnézést kért az Európai Bizottság, szóvivőjük szerint magánemberként szerepelt elnökük a HDZV kampányfilmjében.","id":"20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3b9815c-f2fe-4365-b6e5-1ab23b81b3fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05621a3e-9f54-4fee-a764-56ad720559bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_von_der_leyen_hovat_kampany","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"Von der Leyen is beszállt a horvát kampányba, megsértve az EB magatartási kódexét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A Bólyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el magát az agykutatók világranglistáján. Freund Tamással a HVG 2010 áprilisában készített portréinterjút, ezt közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A Bólyai-díjas agykutató beszélt arról is, hogy ülne-e Orbán Viktor mellett egy konferencián, és arról, hol helyezné el...","id":"20200707_freund_tamas_portre_20000415","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb0e0e2-4468-46a7-9fe6-ebfd29fc3a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefc6e39-6d4d-4b9a-a72e-8cadfbc6f7a8","keywords":null,"link":"/360/20200707_freund_tamas_portre_20000415","timestamp":"2020. július. 07. 19:20","title":"Freund Tamás már 10 éve is fontolgatta, hogy egyszer MTA-elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","shortLead":"Az új feltételezések szerint a február 20-án azonosított első beteg előtt is lehettek fertőzöttek az országban.\r

","id":"20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131ce99-dadc-474d-8356-0a3fcf666817","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_Nemet_kamionokkal_jutott_EszakOlaszorszagba_a_koronavirus_agressziv_torzse_a_kutatok_szerint","timestamp":"2020. július. 07. 20:25","title":"Német kamionokkal jutott Észak-Olaszországba a koronavírus egyik törzse a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti nagykövete egy amerikai rádiós beszélgetős műsorban helyi idő szerint vasárnap.","shortLead":"Elsősorban energiafüggősége és földrajzi közelsége miatt, mondta David Cornstein, az Egyesült Államok budapesti...","id":"20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0571d9-2e3f-4f21-86da-4ca244212a3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd6d67-7e15-40af-9e06-0b36c18e69e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Cornstein_Magyarorszag_Moszkva","timestamp":"2020. július. 06. 14:07","title":"Amerikai nagykövet: Magyarországnak kapcsolatban kell állnia Moszkvával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","shortLead":"A világjárvány súlyosságát tagadó brazil elnökről kedden derült ki, hogy fertőzött.","id":"20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc29a0a-fff5-45bf-aa53-042f5b784b58","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Jair_Bolsonaro_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 07. 17:53","title":"Jair Bolsonaro brazil elnök elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]