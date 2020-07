Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.","shortLead":"A Raiffeisen Bank 20 milliós, a CIB 9,6 millió forintos bírságot kapott a jegybanktól.","id":"20200707_CIB_Raiffeisen_penzmosas_MNB_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1d07a2-d06f-4772-8cdc-8614331b07d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e7e31a-c387-4b66-a272-9ff24dfa5575","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_CIB_Raiffeisen_penzmosas_MNB_buntetes","timestamp":"2020. július. 07. 10:13","title":"Nem tartotta be a CIB és a Raiffeisen a pénzmosás elleni szabályokat, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","shortLead":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","id":"20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff6ece-6ecd-4bf5-bec2-62a1de57213d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","timestamp":"2020. július. 08. 04:53","title":"Félelmetesen megy egy \"amatőrrel\" is a Nürburgingen a McLaren Senna - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","shortLead":"Az űrből és a Földről is sikerült képeket készíteni a C/2020 F3-ról, vagyis rövidebb nevén a NEOWISE-üstökösről.","id":"20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101fcd23-80fe-42d2-8a26-e488ed501420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1a4b52-5782-4e47-82c5-780f204ed937","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_neowise_ustokos_csillagaszat_fotok","timestamp":"2020. július. 06. 20:03","title":"Remek fotók készültek a hónapok óta várt NEOWISE-üstökösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","shortLead":"A család hamarosan Olaszországba utazik, hogy beszerezze a további gyógyuláshoz szükséges eszközöket.\r

","id":"20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb24d88-64f7-418a-9952-6dd7702143cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5983cc5-2005-4b97-ba92-0373fdfd8278","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Folyamatosan_javul_Zente_allapota","timestamp":"2020. július. 07. 19:37","title":"Folyamatosan javul Zente állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden eddiginél stabilabb járást biztosít neki.","shortLead":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden...","id":"20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e716f-5c61-4db6-9850-5cda098105e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:33","title":"Hat centi széles \"hídon\" is képes átmenni a 90 kilogrammos olasz robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül egy vonaton.","shortLead":"David Leitch új filmjében játssza a főszerepet Brad Pitt. A film sztorija úgy indul, mint egy vicc: öt bérgyilkos ül...","id":"20200707_brad_pitt_thriller","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e1bbff-96e3-4d88-822d-93c6b87c39d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4132fea5-0128-4c4b-9517-ce5adf276dc3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_brad_pitt_thriller","timestamp":"2020. július. 07. 14:21","title":"Brad Pitt egy thrillerben lesz főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság függetlenségének hatvanadik évfordulója. A gyarmati múlttal való szembenézéshez fontos lépés, hogy első belga uralkodóként Fülöp király hivatalosan is sajnálatát fejezte ki a gyarmattartó időszak „fájdalmas epizódjai\" miatt.","shortLead":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság...","id":"20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fee957d-38f0-4318-bdec-bae6f9e69a76","keywords":null,"link":"/360/20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","timestamp":"2020. július. 07. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Felszínre tört a belga gyarmattartó múlt traumája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A brazil elnök is elkapta, pedig tagadta a járvány súlyosságát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdbb002-db55-4c90-bcb1-2fac12506891","keywords":null,"link":"/360/20200708_Radar360_Iskolai_ertekezleten_taborban_terjed_a_virus","timestamp":"2020. július. 08. 07:46","title":"Radar360: Iskolai értekezleten, táborban terjed a vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]