[{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Milliárdos kárt okozhattak a bizniszpártok az államnak, mégis több parlamenti választás telt el úgy, hogy többségük büntetlenül szerezhette meg a költségvetési támogatásokat. Most az egyik leghíresebb kamupártos ellen jutott el vádemelésig a vizsgálat, ám a jogvédők szerint eső után köpönyeg a mostani vizsgálat, különösen, hogy az állam eddig sem tudta visszaszerezni a kamupártoknak adott pénzeket.","shortLead":"Milliárdos kárt okozhattak a bizniszpártok az államnak, mégis több parlamenti választás telt el úgy, hogy többségük...","id":"20200708_seres_maria_kamupartok_nyomozas_transparency_orszaggyulesi_valasztas_szamvevoszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2b70a-7909-4a9f-8ef0-0b2f5ab1d190","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_seres_maria_kamupartok_nyomozas_transparency_orszaggyulesi_valasztas_szamvevoszek","timestamp":"2020. július. 08. 06:30","title":"Öt év nyomozás kellett a kamupártos Seres Máriáék elleni vádemeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság felhasználókra vonatkozó adatigénylését.","shortLead":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság...","id":"20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498cd32-8ccc-43bc-b8f5-c219b7a651a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","timestamp":"2020. július. 06. 20:52","title":"Behúzta a féket a Facebook, nem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. Az unión belül sokakat még meg lehet fogni, de azon kívül már más a helyzet.","shortLead":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. Az unión belül sokakat még meg lehet fogni, de...","id":"20200707_kulfoldi_rendszam_meguszott_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4a1af8-ff69-4b4d-9019-bb590c56875c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_kulfoldi_rendszam_meguszott_birsag","timestamp":"2020. július. 07. 18:53","title":"Szinte esélytelen behajtani a bírságokat, ha nem uniós rendszámmal szabálytalankodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja a szerelvény működését. A japán szupervonat maximális sebessége 360 kilométer/h.","shortLead":"Olyan technológiával rendelkezik az újabb Sinkanszen-modell, amely egy földrengés során, áramszünet alatt is biztosítja...","id":"20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ce4054-dbfa-4d0b-b7fb-80e4c39fa145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b485a6-c124-4ee2-a46a-f71240d99f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_japan_szupervonat_sinkanszen_n700s","timestamp":"2020. július. 07. 08:33","title":"Az új japán szupervonatot egy földrengés sem képes megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kubatov, Farkas, Rogán, Simonka – néhány ember azok közül, akik legalább két éve nem hajlandók felszólalni.","shortLead":"Kubatov, Farkas, Rogán, Simonka – néhány ember azok közül, akik legalább két éve nem hajlandók felszólalni.","id":"20200707_rogan_antal_simonka_gyorgy_farkas_florian_kubatov_gabor_fidesz_kepviselok_orszaggyules_felszolalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989a8484-9e91-4b40-9e94-eaa4072668b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1bdb13-949e-4b7e-89e7-a12ef3ea8bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_rogan_antal_simonka_gyorgy_farkas_florian_kubatov_gabor_fidesz_kepviselok_orszaggyules_felszolalas","timestamp":"2020. július. 07. 07:52","title":"Csak fideszesekből áll a parlamenti némalista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól minden felhasználó kiválaszthatja a bejegyzéseinél, mely hozzászólásokat szeretné rögzíteni, hogy mások is lássák.","shortLead":"Mostantól minden felhasználó kiválaszthatja a bejegyzéseinél, mely hozzászólásokat szeretné rögzíteni, hogy mások is...","id":"20200708_instagram_hozzaszolas_rogzitese_komment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a22796-2ed0-4fd3-a3c4-1d513c180817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dce5c7-9123-4612-a513-0ace37fe49bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_instagram_hozzaszolas_rogzitese_komment","timestamp":"2020. július. 08. 16:03","title":"Megjött a funkció, amivel egy kicsit jobb hely lesz az Instagramból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]