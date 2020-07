Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Milliárdos kárt okozhattak a bizniszpártok az államnak, mégis több parlamenti választás telt el úgy, hogy többségük büntetlenül szerezhette meg a költségvetési támogatásokat. Most az egyik leghíresebb kamupártos ellen jutott el vádemelésig a vizsgálat, ám a jogvédők szerint eső után köpönyeg a mostani vizsgálat, különösen, hogy az állam eddig sem tudta visszaszerezni a kamupártoknak adott pénzeket.","shortLead":"Milliárdos kárt okozhattak a bizniszpártok az államnak, mégis több parlamenti választás telt el úgy, hogy többségük...","id":"20200708_seres_maria_kamupartok_nyomozas_transparency_orszaggyulesi_valasztas_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db7635a0-afe9-466d-91d3-92ebbeded2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f2b70a-7909-4a9f-8ef0-0b2f5ab1d190","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_seres_maria_kamupartok_nyomozas_transparency_orszaggyulesi_valasztas_szamvevoszek","timestamp":"2020. július. 08. 06:30","title":"Öt év nyomozás kellett a kamupártos Seres Máriáék elleni vádemeléshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","shortLead":"Mobilos applikációt is fejleszt az Emmi az iskolai őrséghez.","id":"20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab71e5-4da6-4bb3-a052-034192b22430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3fde9-6deb-4ca2-a091-624e2902513d","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_iskolarendorok_mobil_app_toborzas","timestamp":"2020. július. 06. 14:36","title":"Pánikgombbal riaszthatják a tanárok az iskolarendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság felhasználókra vonatkozó adatigénylését.","shortLead":"Először a Facebook tulajdonában lévő WhatsApp, majd az egész Facebook döntött úgy, nem teljesíti a hatóság...","id":"20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498cd32-8ccc-43bc-b8f5-c219b7a651a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_facebook_adatigenyles_kina_hongkong","timestamp":"2020. július. 06. 20:52","title":"Behúzta a féket a Facebook, nem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","shortLead":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","id":"20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e4a0b-631b-4c2f-b3a0-6319717471ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","timestamp":"2020. július. 07. 21:10","title":"1,5 tonnányi amfetamint foglaltak le a nyitrai vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","shortLead":"A magyar kormány pályáztatás nélkül választotta ki a légitársaságot.","id":"20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbba657-39ef-49f3-b9f4-6478d6e126cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_WizzAir_hetmilliard_egeszsegugyi_eszkozok","timestamp":"2020. július. 06. 08:38","title":"A Wizz Air több mint hétmilliárd forintért szállította az egészségügyi eszközöket Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf43e30d-3380-422f-9146-45b5512d6726","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet, a szerb elnök szerint az egész országra kiterjeszthetik az intézkedéseket. Szerbiában az elmúlt 24 órában majdnem 300 fertőzöttet regisztráltak, a halottak napi száma soha nem volt ilyen magas.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet, a szerb elnök szerint az egész országra kiterjeszthetik az intézkedéseket. Szerbiában...","id":"20200707_Ujbol_kijarasi_tilalmat_vezethetnek_be_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf43e30d-3380-422f-9146-45b5512d6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2398a-35a3-4460-a677-13b999c94976","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Ujbol_kijarasi_tilalmat_vezethetnek_be_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 07. 21:23","title":"Újból kijárási tilalmat vezethetnek be Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","shortLead":"Ezzel a sportos SUV-val nem okoz különösebb nehézséget a keresztben történő közlekedés.","id":"20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9871e1b1-be59-4a23-80f8-8ae7af849ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be7c81-1c34-4d4d-ac26-578a8bfa05a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_mar_driftelni_is_lehet_a_bmw_x3_divatterepjaroval__video","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Már driftelni is lehet a BMW X3 M divatterepjáróval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel Williams püspök segítségével.","shortLead":"Méghozzá a gospelről. Az énekes a műsorban szülőföldje, Virginia híres gospelkórusait mutatja be nagybátyja, Ezekiel...","id":"20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=541ddb64-df24-45fe-9696-cc43103d491f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49762f72-949f-498e-a9f7-4c789549fa63","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Pharrell_Williams_sorozatot_keszit_a_Netflixnek","timestamp":"2020. július. 06. 10:08","title":"Pharrell Williams sorozatot készít a Netflixnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]