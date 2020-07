Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentális betegségekről szól a portugál magazin legújabb száma, amelyet egy elég szerencsétlenül megválasztott címlappal próbálnak meg eladni. ","shortLead":"A mentális betegségekről szól a portugál magazin legújabb száma, amelyet egy elég szerencsétlenül megválasztott...","id":"20200705_Nagyon_melle_lott_a_tebolydakat_idezo_cimlapjaval_a_portugal_Vogue","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355c5e7-87a2-4ff1-a6be-7bbc0b5ad599","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Nagyon_melle_lott_a_tebolydakat_idezo_cimlapjaval_a_portugal_Vogue","timestamp":"2020. július. 05. 14:27","title":"Nagyon mellé lőtt a tébolydákat idéző címlapjával a portugál Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","shortLead":"Kordont húztak a strand köré. A helyiek attól tartanak, hogy fizetőssé akarja tenni az önkormányzat a partszakaszt. ","id":"20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aab29542-eb8c-4c77-9313-1fbc8177e076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58bd3748-81f8-4bde-9c3f-a91196e73ce6","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_ahogy_bejott_a_kanikula_lezartak_a_gardonyi_szabadstrandot","timestamp":"2020. július. 05. 12:51","title":"Ahogy bejött a kánikula, lezárták a gárdonyi szabadstrandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt viszont nem, tényleg lesz-e belőle valami.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, nem szimpla pletyka volt, hogy az Apple újfajta Touch ID-n dolgozik. A tervet már látni, azt...","id":"20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae5d435-73a8-4c49-a216-da3ad7d9efc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_apple_iphone_touch_id_kijelo_ala_tett_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2020. július. 06. 09:33","title":"Készített egy tervet az Apple, a kijelző alatt térhet vissza a Touch ID","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","id":"20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b2b9-9e26-4559-8fa0-287850773120","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","timestamp":"2020. július. 05. 08:26","title":"Kilenc újabb koronavírusos esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra jutó új esetszám, mint amennyi nálunk a csúcsadat volt.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint kockázatot jelent, hogy a környező országokban jóval magasabb az egymillió lakosra...","id":"20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54badbcc-bb95-4de7-82b8-9d006a76f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b00d61e-3fec-46e0-affd-24c2e270bd15","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Merkely_akinek_nem_muszaj_ne_utazzon_kulfoldre","timestamp":"2020. július. 05. 18:16","title":"Merkely: Akinek nem muszáj, ne utazzon külföldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő országok állampolgáraitól, köztük a horvátoktól is - írta a helyi sajtó.","shortLead":"Szlovénia szombattól 36 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet is kér az úgynevezett sárga listán szereplő...","id":"20200704_Sokaknak_ismet_negativ_koronavirustesztet_kell_felmutatniuk_a_szloven_hataron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64432a9-a3a6-4864-96a8-b587f3034a6a","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Sokaknak_ismet_negativ_koronavirustesztet_kell_felmutatniuk_a_szloven_hataron","timestamp":"2020. július. 04. 16:44","title":"Sokaknak ismét negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk a szlovén határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","shortLead":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","id":"20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b524c95-85d7-4f49-a277-b6e33a6a388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","timestamp":"2020. július. 04. 14:58","title":"Excelben is lehet festeni, nem is akármiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Melyek az azonosságok és melyek a különbségek a Kádár- és az Orbán-rendszer között? Egyáltalán: rendszer-e Orbáné? Mi Orbán legnagyobb szerencséje és mi a legnagyobb kihívás, amivel most szembekerült? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Melyek az azonosságok és melyek a különbségek a Kádár- és az Orbán-rendszer között? Egyáltalán: rendszer-e Orbáné? Mi...","id":"20200704_Fulke_Orban_tudatosan_jatszik_ra_a_kadari_reflexekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6a7ccb-870a-4af8-bb94-78812bcadebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a93301-52c0-4c49-96e1-12844ae629a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Fulke_Orban_tudatosan_jatszik_ra_a_kadari_reflexekre","timestamp":"2020. július. 04. 14:00","title":"Fülke: „Orbán tudatosan játszik rá a kádári reflexekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]