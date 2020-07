Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül majd egy-két kiszivárgott kép a készülékről. Erre egészen mostanáig kellett várni.","shortLead":"Szűk egy hónap lehet még hátra a Samsung Galaxy Note20 Ultra bemutatójáig, így várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül...","id":"20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64232f84-b099-470f-aca6-520502e14953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db00a9-0859-42b7-b8e5-87ab7b7b6968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_samsung_galaxy_note20_ultra_kiszivargott_foto","timestamp":"2020. július. 07. 17:03","title":"Kiszivárgott fotókon a még be sem mutatott Samsung Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Ezekben az órákban választja meg a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét, kérdés, az új vezetőnek milyen lapot oszt a kormány. Bár van, aki szerint az online szavazás miatt nem lefutott a meccs, forrásaink döntő többsége Freund Tamás agykutatót tartja befutónak. Ő helyreállítaná a kormánnyal a békét és szíve szerint visszavenné a kutatóhálózatokat, igaz, nem úgy, ahogy eredetileg volt. A másik pályázó, Pléh Csaba pszichológus a \"társadalom elé tükröt tartó kutatókat\" védené az őket ért kritikáktól.","shortLead":"Ezekben az órákban választja meg a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét, kérdés, az új vezetőnek milyen lapot oszt...","id":"20200707_mta_freund_pleh_orban_palkovics_elkh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198008b7-4a73-472a-a605-f2f0419edf3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_mta_freund_pleh_orban_palkovics_elkh","timestamp":"2020. július. 07. 06:30","title":"Most talán kiderül, mire ment ki a kormány játéka az MTA-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","shortLead":"Átszámítva mintegy 102 milliárd forintot érhet a rekord-fogás.","id":"20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e4a0b-631b-4c2f-b3a0-6319717471ed","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_amfetamin_szlovakia_rekord","timestamp":"2020. július. 07. 21:10","title":"1,5 tonnányi amfetamint foglaltak le a nyitrai vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság szerint a kormány véleménynyilvánítási jogát sértette meg Kékesi Márk és Szalai Balázs.","id":"20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efe01fe6-d9cd-4b83-a348-10151673dfd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd86c3a1-190c-42d0-bddf-312abb92f597","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Ab_nem_alaptorvenyserto_a_szegedi_plakatrongalok_elitelese","timestamp":"2020. július. 07. 17:35","title":"Ab: nem alaptörvénysértő a szegedi plakátrongálók elítélése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség; az ügyben 20 embert gyanúsítottak meg – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.","shortLead":"Bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt...","id":"20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0388a519-cb99-4824-8420-e5cd69ef9afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_Tizenket_kormanytisztviselo_orizetet_rendeltek_el_a_Mozaik_utcai_muszaki_allomas_ugyeben","timestamp":"2020. július. 08. 15:47","title":"Tizenkét kormánytisztviselő őrizetét rendelték el a Mozaik utcai műszaki állomás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442eff46-bc30-45ea-82b5-50e2682e546f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy kezdett el előzni egy autós Vas megyében, hogy közben vele szemben többen is jöttek.","shortLead":"Úgy kezdett el előzni egy autós Vas megyében, hogy közben vele szemben többen is jöttek.","id":"20200707_elozes_honda_84_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442eff46-bc30-45ea-82b5-50e2682e546f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b31db4-2033-4b43-990b-983d29500004","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_elozes_honda_84_es","timestamp":"2020. július. 07. 09:48","title":"A rendőrök előtt kezdett életveszélyes előzésbe a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az új, NAT-kompatibilis tankönyvekben sok elemében újraírták a magyar történelmet. Például a honfoglalás történetének átírása megmutatja, miért volt fontos már régóta a Fidesz politikusainak, hogy csak egyentankönyvekből tanulhassanak a diákok.","shortLead":"Az új, NAT-kompatibilis tankönyvekben sok elemében újraírták a magyar történelmet. Például a honfoglalás történetének...","id":"202027__ujrairt_tortenelem__natkompatibilitas__szellemi_alvilag__tankonyv_altal_homalyosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c47373f4-4a7b-426a-a585-82efa14a6f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0092d2c0-fb2f-4f95-9155-b2307ccdf272","keywords":null,"link":"/360/202027__ujrairt_tortenelem__natkompatibilitas__szellemi_alvilag__tankonyv_altal_homalyosan","timestamp":"2020. július. 08. 07:00","title":"A kirgiz jólétért rajongó Orbán hun-türk víziójával manipulálnak az átírt tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi világszervezet szerint még mindig nem értük el a járvány tetőzését.","shortLead":"Az egészségügyi világszervezet szerint még mindig nem értük el a járvány tetőzését.","id":"20200707_WHO_bizonyitek_virus_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cc8621-7cb5-4834-9301-18042d6a0aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_WHO_bizonyitek_virus_levego","timestamp":"2020. július. 07. 22:06","title":"WHO: bizonyítékok vannak arra, hogy a vírus a levegőben is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]