Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","shortLead":"A közautózás lehet a cégautó jövője, már nálunk is elérhető a Share Now for Business szolgáltatás.","id":"20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=012b00f8-b1eb-4578-b284-0054e8459a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a977817-764b-4aaa-abf0-fa7590e417bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_megosztott_autok_ceges_hasznalatra__magyarorszagon_ujit_a_share_now_for_business","timestamp":"2020. július. 08. 07:59","title":"Megosztott autók céges használatra – Magyarországon újít a Share Now","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti médiumokat többek között helyreigazításra kötelezték.","shortLead":"A kormánypárti médiumokat többek között helyreigazításra kötelezték.","id":"20200708_Origo_HirTv_sajtoper","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e099ab28-c451-4ef5-aa9a-85db09c6426a","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Origo_HirTv_sajtoper","timestamp":"2020. július. 08. 15:07","title":"Czeglédy az Origo, Pikó a HírTv ellen nyert sajtópert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint hatalmas az érdeklődés.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint hatalmas az érdeklődés.","id":"20200708_nemzeti_konzultacio_Domotor_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c6ec1a-e8fc-4ad4-8718-41f9de0b6a43","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_nemzeti_konzultacio_Domotor_csaba","timestamp":"2020. július. 08. 17:18","title":"Eddig 232 ezer nemzeti konzultációs ívet töltöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzines és dízelmotoros autók átadják a helyüket a villanyautóknak a német gyárakban. ","shortLead":"A benzines és dízelmotoros autók átadják a helyüket a villanyautóknak a német gyárakban. ","id":"20200707_Sorra_alakulnak_elektromos_auto_gyarakka_a_Volkswagen_klasszikus_uzemei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4712bfcf-12e8-487a-b530-465a1586eacb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42939edb-5260-4031-8da0-41377eaa32f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Sorra_alakulnak_elektromos_auto_gyarakka_a_Volkswagen_klasszikus_uzemei","timestamp":"2020. július. 07. 09:20","title":"Sorra alakulnak elektromos autó gyárakká a Volkswagen klasszikus üzemei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","shortLead":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","id":"20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f12d6d-f2bc-4034-8d99-50af4d09c293","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","timestamp":"2020. július. 07. 18:56","title":"Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","shortLead":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","id":"20200707_index_vera_jurova","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04026f08-2455-4b48-a354-f9282140ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_index_vera_jurova","timestamp":"2020. július. 07. 15:10","title":"Az Indexért aggódik az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelenleg mintegy 150 ezer TikTok-felhasználó van Hongkongban, de az appot birtokló ByteDance szerint már nem sokáig használhatják az alkalmazást.","shortLead":"Jelenleg mintegy 150 ezer TikTok-felhasználó van Hongkongban, de az appot birtokló ByteDance szerint már nem sokáig...","id":"20200707_tiktok_kina_hongkong_bytedance","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce7ffbf-09d1-4af9-b518-1de24d154761","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_tiktok_kina_hongkong_bytedance","timestamp":"2020. július. 07. 16:03","title":"Lelép Hongkongból a TikTok az élesített kínai törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]