[{"available":true,"c_guid":"d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","shortLead":"A támadó magát is megsebesítette, de állapota nem válságos.\r

","id":"20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0d75e-d765-40dd-adbd-98138b14a80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243771a-96f4-4028-b52c-7c8be2742d50","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Lovoldozes_amerikai_tengereszgyalogsag_Kalifornia","timestamp":"2020. július. 07. 21:47","title":"Lövöldözés volt az amerikai tengerészgyalogság kaliforniai támaszpontján ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált esetszám pedig rekordot döntött szerdán.","shortLead":"Meghaladta a 30 ezret az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma az országban, az utóbbi 24 óra alatt diagnosztizált...","id":"20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c79b84-16aa-40bd-910c-892de15ff0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200708_Romania_rekord_rendkivuli_allapot","timestamp":"2020. július. 08. 19:11","title":"Romániában rekordot döntött a napi esetek száma, ismét bevezethetik a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet.","id":"20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ddb5cc-4ec5-4371-8d35-15e4cd129df0","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Berobbant_a_koronavirus_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2020. július. 08. 17:35","title":"Berobbant a koronavírus a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi világszervezet szerint még mindig nem értük el a járvány tetőzését.","shortLead":"Az egészségügyi világszervezet szerint még mindig nem értük el a járvány tetőzését.","id":"20200707_WHO_bizonyitek_virus_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cc8621-7cb5-4834-9301-18042d6a0aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_WHO_bizonyitek_virus_levego","timestamp":"2020. július. 07. 22:06","title":"WHO: bizonyítékok vannak arra, hogy a vírus a levegőben is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én a tűzijátékot az Eiffel-toronynál, de a koronavírus-járvány miatt közönség nélkül.\r

\r

","shortLead":"Megtartják Párizsban a legnagyobb nemzeti ünnepen, a francia forradalom kitörésének évfordulóján, július 14-én...","id":"20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d071f4bc-26cd-4ede-9ac0-06b7f16dbfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174a2226-d315-4b4b-826d-a646b226b651","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Azert_is_lesz_tuzijatek_Parizsban_de_ez_lesz_a_valaha_volt_legszomorubb_unnepseg","timestamp":"2020. július. 09. 09:46","title":"Azért is lesz tűzijáték Párizsban, de ez lesz a valaha volt legszomorúbb ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvég kutatók nemrég arra keresték a választ, mi történne a Földdel, ha csökkentenénk az üvegházhatású gázok kibocsátását. Kiderült, az optimista forgatókönyv szerint is sokat kellene várni, hogy javuljon a helyzet.","shortLead":"A norvég kutatók nemrég arra keresték a választ, mi történne a Földdel, ha csökkentenénk az üvegházhatású gázok...","id":"20200708_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatsu_gazok_szen_dioxid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a28da4-691f-4e20-b670-ba683a48c094","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_uveghazhatsu_gazok_szen_dioxid","timestamp":"2020. július. 08. 20:03","title":"Kiszámolták a tudósok, mi történne a Földdel, ha nem kerülne több káros anyag a légkörbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","shortLead":"A 22 éves gyanúsított a lány bevételéből tartotta el magát.","id":"20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbce972a-cc89-4b72-8a5a-d0a351ae70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111b2c6b-5bc3-4bc9-9b15-8c567043a339","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_Anyjaval_kozosen_futtatatta_elettarsat_egy_ferfi_Gyulan","timestamp":"2020. július. 09. 06:13","title":"Anyjával közösen futtatta élettársát egy férfi Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben, a Mercedes is hasonló eredményeket vár.","shortLead":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben...","id":"20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542a733c-ecc2-4b9c-a512-8328a4a06adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 10:31","title":"Az Audit, a BMW-t és a Mercedest is alaposan megviselte a koronavírus-válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]