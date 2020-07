Az idősebb orvosokat kibillentette a járvány a régi kerékvágásból, s harmaduk jórészt az egészségpolitika bizonytalankodása miatt még vissza sem tért a gyógyításba – írja pénteki számában a Népszava. A lap hozzáteszi:

kétséges az is, hogy aki most kihagyott néhány hónapot, világos ösztönzést pedig nem kapott a folytatásra, nem vonul-e végleg nyugdíjba. Mindenesetre a hiány már most nyomot hagy az ellátórendszeren.