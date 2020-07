Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"333b2d2c-acb7-464e-add7-6f98677dc821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Nemzetnek az új MTA-elnök. Szerinte az Akadémia nemzeti intézmény, így nem lehet ellenzékben.","shortLead":"Interjút adott a Magyar Nemzetnek az új MTA-elnök. Szerinte az Akadémia nemzeti intézmény, így nem lehet ellenzékben.","id":"20200709_freund_tamas_mta_elnok_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333b2d2c-acb7-464e-add7-6f98677dc821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa44ce3e-0bcf-4a82-96e5-c24b04516e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200709_freund_tamas_mta_elnok_interju","timestamp":"2020. július. 09. 08:48","title":"Freund Tamás: A teremtő művét elismerve is lehet tudósként kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai hihetetlenül meggazdagodtak, ő egy pékségben dolgozott.","shortLead":"Pete Best kiválása után lett világhírű a Beatles, így annak gyümölcsét már Ringo aratta le. Miközben társai...","id":"20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15d3f265-d5fa-4a8c-8e9b-b7c132703c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82799a1b-b109-4a61-b8de-d50e9668b486","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_Nagylelku_gesztus_felkoszontotte_Ringo_Starrt_elodje_a_meg_nem_ismert_Beatles_dobosa","timestamp":"2020. július. 09. 11:18","title":"Nagylelkű gesztus: felköszöntötte Ringo Starrt elődje, a még nem ismert Beatles dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c40378-316e-494e-9796-06e5a8da63fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az elmúlt három hónapban sokkal több asztali számítógép fogyott a piacon, mint 2019 azonos időszakában. Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a növekedés csak átmeneti lehet.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az elmúlt három hónapban sokkal több asztali számítógép fogyott a piacon, mint 2019 azonos...","id":"20200710_szamitogep_pc_eladaasok_2020q2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c40378-316e-494e-9796-06e5a8da63fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29900a8b-7146-482c-8a14-265024a50fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_szamitogep_pc_eladaasok_2020q2","timestamp":"2020. július. 10. 10:38","title":"Meglökte a koronavírus-járvány a PC-eladásokat, ezek a gyártók örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Műanyag palackok és nejlonzacskók helyett szájmaszkokat és latex kesztyűket mos partra idén a víz. Több üzletben és vendéglátó-helyiségben a fertőzésveszély miatt először nem engedték, hogy saját zsákba, dobozba vásároljunk. A koronavírus-járvány felforgatta azt, ahogy az egyszer használatos műanyagokra gondolunk. De búcsút mondtunk a csomagolás- és műanyagmentes életnek?","shortLead":"Műanyag palackok és nejlonzacskók helyett szájmaszkokat és latex kesztyűket mos partra idén a víz. Több üzletben és...","id":"20200708_Felboritja_a_koronavirus_az_idei_muanyagmentes_juliust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89914068-e7c7-40d3-b188-2570d71f3248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa096719-8178-4c10-85da-69f529bd405f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_Felboritja_a_koronavirus_az_idei_muanyagmentes_juliust","timestamp":"2020. július. 08. 20:00","title":"Felborítja a koronavírus az idei műanyagmentes júliust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","shortLead":"Charles Csiangot az egész vállalat gyászolja. 56 éves volt.","id":"20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda3b63a-620d-423b-811c-fb4b28e53613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467363f0-b2b2-4506-86fa-b03cff48c517","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_msi_vezerigazgato_charles_csiang","timestamp":"2020. július. 09. 10:33","title":"Kizuhant a hetedikről és meghalt az MSI vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A III. kerületi önkormányzat nem támogat semmilyen környezetvédelmi szempontokkal ellentmondásban álló építkezést a sziget területén.","shortLead":"A III. kerületi önkormányzat nem támogat semmilyen környezetvédelmi szempontokkal ellentmondásban álló építkezést...","id":"20200708_obuda_hajogyari_sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fca6621e-b16d-4852-a4c1-c695cdb5b87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9d53b6-05c0-48c7-a255-4d67f99cfb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200708_obuda_hajogyari_sziget","timestamp":"2020. július. 08. 19:45","title":"Óbuda nem akar \"kis-Manhattant\" a Hajógyári-szigetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő tartalmakat a platformról – így összegezték a Facebook vezetőségével tartott online találkozót azok a szervezetek, melyek bojkottra szólítottak fel ellene.","shortLead":"A közösségi oldal továbbra is csak ígérget, ahelyett, hogy cselekedne és kisöpörné a gyűlölködő, valamint kirekesztő...","id":"20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32e03445-13a2-4759-9058-58ada6bb60a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252884ed-b157-4ef3-a0bf-d9994bd1f715","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_facebook_bojkott_gyuloletbeszed_hirdetes_sheryl_sandberg","timestamp":"2020. július. 08. 11:10","title":"A nagy Facebook-bojkott szervezői állítják: konkrét válaszok helyett porhintést kaptak Zuckerbergtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","shortLead":"A klip vadonatúj, a dal viszont, amire készült, 1972-es.\r

\r

","id":"20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581207b7-2e50-43d9-8e5b-50425b144afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e3525c-e751-49c6-9913-8ceeed959456","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Varatlanul_megjelent_egy_uj_Rolling_Stonesklip","timestamp":"2020. július. 10. 09:40","title":"Váratlanul megjelent egy ütős, új Rolling Stones-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]