[{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","shortLead":"Kutyákkal, drónokkal keresték a dél-koreai főváros vezetőjét, végül egy erdőben leltek rá a holttestre.","id":"20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05cc9084-c093-4593-99a0-dd43d014a5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a491ae-2d08-4764-90b4-49ff3fe28a7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_eltunt_polgarmester_meghalt","timestamp":"2020. július. 09. 18:21","title":"Holtan találták meg Szöul eltűnt polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs hiány dolgozni vágyó diákokból.","shortLead":"Nincs hiány dolgozni vágyó diákokból.","id":"20200710_Megugrott_a_diakmunkat_keresok_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082bd101-50ae-4ccc-9f48-ead557e1500e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14e05a-c541-4610-8ceb-a0d632e7f18e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Megugrott_a_diakmunkat_keresok_szama","timestamp":"2020. július. 10. 05:17","title":"Megugrott a diákmunkát keresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben, a Mercedes is hasonló eredményeket vár.","shortLead":"A két bajor cégnek, az Audinak és BMW-nek egyformán a negyedével estek az eladásai az idei második negyedévben...","id":"20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a3e2c3-ad0d-4fb6-8915-690972cfab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542a733c-ecc2-4b9c-a512-8328a4a06adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_Az_Audit_a_BMWt_es_a_Mercedest_is_alaposan_megviselte_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 09. 10:31","title":"Az Audit, a BMW-t és a Mercedest is alaposan megviselte a koronavírus-válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7505426c-e671-46a4-908e-a04a750c266a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A személyzet és az utasok élelmiszert vittek az Amazonas térség rászoruló közösségeinek. Mind a heten meghaltak.","shortLead":"A személyzet és az utasok élelmiszert vittek az Amazonas térség rászoruló közösségeinek. Mind a heten meghaltak.","id":"20200709_Lezuhant_egy_perui_katonai_helikopter_nem_voltak_tulelok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7505426c-e671-46a4-908e-a04a750c266a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d09253a-ad26-48e1-88c5-e375a50f584a","keywords":null,"link":"/vilag/20200709_Lezuhant_egy_perui_katonai_helikopter_nem_voltak_tulelok","timestamp":"2020. július. 09. 05:17","title":"Lezuhant egy perui katonai helikopter, nem voltak túlélők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e95a2d8-cb19-45c3-8f96-2f8f4ae8206d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szürke, ráncos és nagyon aranyos: így néz ki a július 2-án a Schönbrunni Állatkertben született oroszlánfóka-csemete. A kis hím állatot a nagyközönség már élőben is láthatja.","shortLead":"Szürke, ráncos és nagyon aranyos: így néz ki a július 2-án a Schönbrunni Állatkertben született oroszlánfóka-csemete...","id":"20200709_Rancos_de_cuki_fokabebi_szuletett_a_Becsi_Allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e95a2d8-cb19-45c3-8f96-2f8f4ae8206d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095e2428-0eb4-4805-92f7-632de3c19675","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Rancos_de_cuki_fokabebi_szuletett_a_Becsi_Allatkertben","timestamp":"2020. július. 09. 16:07","title":"Ráncos, de cuki: fókabébi született a Bécsi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult helyzetről.\r

","shortLead":"Azt remélik, Vlagyimir Szergejev közreműködésével tájékoztathatják a tulajdonosokat a vállalatnál kialakult...","id":"20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f0d4cc-a99f-4b41-96d7-c8c4b9741175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf43b65-8ff4-402e-b676-8378de9669e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_orosz_nagykovet_dunaferr_szakszervezet_bervita","timestamp":"2020. július. 09. 15:28","title":"Az orosz nagykövettől kér segítséget az egyik Dunaferr-szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]