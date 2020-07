Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b88e0ac-d816-4668-bda6-1863ac414716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A veszélyeztetett európai madarak élőhelyei a felére is csökkenhetnek az elkövetkezendő évtizedben amiatt, mert a termelők a piaci nyomás miatt egye intenzívebben gazdálkodnak az olíva- és szőlőültetvényeken.","shortLead":"A veszélyeztetett európai madarak élőhelyei a felére is csökkenhetnek az elkövetkezendő évtizedben amiatt, mert...","id":"20200713_A_boraszat_es_az_olivatermeles_miatt_pusztulnak_a_veszelyeztetett_madarak_elohelyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b88e0ac-d816-4668-bda6-1863ac414716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03147300-01cc-46a3-a722-055a8aa067e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200713_A_boraszat_es_az_olivatermeles_miatt_pusztulnak_a_veszelyeztetett_madarak_elohelyei","timestamp":"2020. július. 13. 15:12","title":"A borászat és az olívatermelés miatt pusztulnak a veszélyeztetett madarak élőhelyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási tömegbukás volt az 1. Gella Kupán, rögtön a rajt után az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti lejtmenetben – írja Facebook-oldalán a velo.hu. Helyszíni beszámolók szerint legalább húsz embert vittek kórházba a nagy sebességnél bekövetkezett baleset után.","shortLead":"Óriási tömegbukás volt az 1. Gella Kupán, rögtön a rajt után az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti...","id":"20200712_Oriasi_tomegbukas_tortent_a_Gella_magyarorszagi_kerekparos_kupan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=587b6eb5-cddd-48d0-b453-9f7927b44366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d116f4-776e-482b-81cb-c919609340ea","keywords":null,"link":"/sport/20200712_Oriasi_tomegbukas_tortent_a_Gella_magyarorszagi_kerekparos_kupan","timestamp":"2020. július. 12. 15:02","title":"Óriási tömegbukás történt a Gella magyarországi kerékpáros kupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A zsiráfok világos bőrén feltűnő sötét foltok olyanok a kutatók számára, mint az embereknél az ujjlenyomat. A kutatók feltételezései szerint az állatok ennek alapján ismerik fel egymást. Az akár harminc állatot is magában foglaló csordákban tudják, melyik zsiráf az, aki csak odatévedt közéjük.","shortLead":"A zsiráfok világos bőrén feltűnő sötét foltok olyanok a kutatók számára, mint az embereknél az ujjlenyomat. A kutatók...","id":"202028_zsiraffoltkutatas_testkepterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c39aa1be-b4f4-4735-ae39-d94f22e651fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c087f57-e1e6-43b1-8399-a8595047bb9e","keywords":null,"link":"/360/202028_zsiraffoltkutatas_testkepterkep","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"Mire jók a zsiráfok foltjai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan Mario-játékért. A nyertes kiléte nem ismert.","shortLead":"A Heritage aukciósház online árverésén egy licitáló közel 36 millió forintnyi dollárt fizetett egy régi, de bontatlan...","id":"20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d2ed23-ffdd-4352-9c52-93de7b1d223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145dbe7f-e22d-409f-8b54-37763dd2cd1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_super_mario_bros_arveres_heritage_aukcioshaz_jatekszoftver_nintendo_nes","timestamp":"2020. július. 13. 10:03","title":"36 millióért vásárolt meg valaki egy aukción egy bontatlan Super Mario játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","shortLead":"Hadházy szerint zaklató stábot küldtek a házához.","id":"20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7573b8d0-2524-42ec-beec-2395189d0729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f65d5c-a0ca-4e4f-82ab-5dbea3266030","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Hadhazy_Akosnal_csongetett_a_HirTv","timestamp":"2020. július. 11. 16:58","title":"Hadházy Ákosnál csöngetett a HírTv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a478f5-3895-4afe-bd52-70bca52ee952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 82 éves asszony egy ismerős elmondása szerint attól félt, nem tud vigyázni a gyerekre, aki pénteken kizuhant az ablakból. ","shortLead":"A 82 éves asszony egy ismerős elmondása szerint attól félt, nem tud vigyázni a gyerekre, aki pénteken kizuhant...","id":"20200712_Tobbszor_kerte_a_koszegi_nagymama_a_fiat_hogy_ne_bizza_ra_a_kislanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a478f5-3895-4afe-bd52-70bca52ee952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcb884c-6c61-4fbb-bdb2-25415e90ebc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Tobbszor_kerte_a_koszegi_nagymama_a_fiat_hogy_ne_bizza_ra_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 12. 19:33","title":"Többször kérte a kőszegi nagymama a fiát, hogy ne bízza rá a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]