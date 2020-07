Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c62ce992-409a-40e1-9098-3ee1c1b4282e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Noémi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200712_Egesz_nap_csak_kuzdottem_a_belso_demonommal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c62ce992-409a-40e1-9098-3ee1c1b4282e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88ae244-57bc-4073-b495-8e3acf6a3429","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200712_Egesz_nap_csak_kuzdottem_a_belso_demonommal","timestamp":"2020. július. 12. 20:15","title":"Egész nap csak küzdöttem a belső démonommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e bútorbérbeadás, és megéri-e fenntarthatónak lenni – egyebek mellett erről beszélt a Zhvg-nek Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője.","shortLead":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e...","id":"20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1c6560-41d5-4524-a4a6-0b95d68adcb6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","timestamp":"2020. július. 14. 15:40","title":"Az IKEA-nál egy székre is úgy néznek, mint erőforrásbankra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","shortLead":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","id":"20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b94d10-9dac-4bde-8cca-ab7a71818b4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","timestamp":"2020. július. 13. 16:35","title":"Eden Hazard mostanában nem sokat focizik, de vett egy 200 milliós Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Negyvennyolc napig úton volt. ","shortLead":"Negyvennyolc napig úton volt. ","id":"20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda27b80-c7d5-42aa-b787-67443a545e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85900424-1dd8-445f-be8a-c5e14208fefc","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Gorog_hallgato_biciklizes_lezaras","timestamp":"2020. július. 13. 17:45","title":"Hazabiciklizett Skóciából egy görög egyetemi hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július közepe van.","shortLead":"Július közepe van.","id":"20200713_fagy_bukk_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6922be4-7180-494b-ba03-35c4dc6692ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0c3d84-7f72-4a8f-b98c-61d1631d22f8","keywords":null,"link":"/elet/20200713_fagy_bukk_nyar","timestamp":"2020. július. 13. 12:24","title":"Fagyott a Bükkben hajnalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6feea9a5-2833-412f-aa5c-d0a9757f892e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jég olvadása szerte a világon felszínre hozza a történelmet. Ezúttal a 60-as évekből került elő egy emlék a franciaországi visszahúzódó gleccser helyén. ","shortLead":"A jég olvadása szerte a világon felszínre hozza a történelmet. Ezúttal a 60-as évekből került elő egy emlék...","id":"20200713_Idokapszula_bukkant_elo_a_gleccser_olvadasaval_a_Mont_Blancon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6feea9a5-2833-412f-aa5c-d0a9757f892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d02acb7-bd07-4def-8fe9-b975169806fa","keywords":null,"link":"/elet/20200713_Idokapszula_bukkant_elo_a_gleccser_olvadasaval_a_Mont_Blancon","timestamp":"2020. július. 13. 10:06","title":"Időkapszula bukkant elő az olvadó gleccser alól a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","shortLead":"Nincs új elhunyt a hivatalos koronavírus-tájékoztató szerint.","id":"20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9e8423-4662-4c25-9474-064029916bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Koronavirus_11_fovel_emelkedett_a_beazonositott_fertozottek_szama_itthon","timestamp":"2020. július. 14. 09:28","title":"Koronavírus: 11 új fertőzöttet találtak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]