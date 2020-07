Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bonhomme Richard hadihajó fedélzetén mintegy 160 tengerész és tiszt tartózkodott,","shortLead":"A Bonhomme Richard hadihajó fedélzetén mintegy 160 tengerész és tiszt tartózkodott,","id":"20200713_Kigyulladt_hadihajon_a_San_Diegoi_flottatamaszponton_tobben_megserultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a5688a4-8439-454b-a859-00b345908abb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323f49a5-67ca-41ca-987b-11b63a117ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20200713_Kigyulladt_hadihajon_a_San_Diegoi_flottatamaszponton_tobben_megserultek","timestamp":"2020. július. 13. 05:21","title":"Kigyulladt egy hadihajó a San Diegó-i flottatámaszponton, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","shortLead":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","id":"20200713_kontenerborton_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa3f4f6-f722-44c8-a2a6-dc9fecc24448","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kontenerborton_veszprem","timestamp":"2020. július. 13. 12:58","title":"Könnyűszerkezetes technológiával épült börtönt adtak át Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője azonnali hatállyal távozott a kormánykritikus szakszervezet éléről.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője azonnali hatállyal távozott a kormánykritikus szakszervezet...","id":"20200714_Belefaradt_a_harcba_lemondott_a_PDSZ_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ce8717-9514-42e4-ad35-fd01cd514208","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Belefaradt_a_harcba_lemondott_a_PDSZ_elnoke","timestamp":"2020. július. 14. 05:38","title":"Belefáradt a harcba, lemondott a PDSZ elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3","c_author":"Balla Györgyi - Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi területen. A polgármester ígéri, lakossági fórumokat tart a következő napokban a beruházásról. ","shortLead":"Szinte az egész ország megmozdult, hogy ne épüljön ötcsillagos, 120 szobás luxusszálloda a kiemelt természetvédelmi...","id":"20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7841bfd5-ce31-4f67-8604-af48071345a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbce1eb1-88eb-470d-9130-c51e59ffc649","keywords":null,"link":"/kkv/20200712_Elforditottuk_a_fejunket_oriasi_hiba_volt__civilek_tuntettek_a_tatai_Oregto_partjara_tervezett_luxusszalloda_ellen","timestamp":"2020. július. 12. 17:30","title":"\"Elfordítottuk a fejünket, óriási hiba volt\" - civilek tüntettek a tatai Öreg-tó partjára tervezett luxusszálloda ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a478f5-3895-4afe-bd52-70bca52ee952","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 82 éves asszony egy ismerős elmondása szerint attól félt, nem tud vigyázni a gyerekre, aki pénteken kizuhant az ablakból. ","shortLead":"A 82 éves asszony egy ismerős elmondása szerint attól félt, nem tud vigyázni a gyerekre, aki pénteken kizuhant...","id":"20200712_Tobbszor_kerte_a_koszegi_nagymama_a_fiat_hogy_ne_bizza_ra_a_kislanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11a478f5-3895-4afe-bd52-70bca52ee952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcb884c-6c61-4fbb-bdb2-25415e90ebc0","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Tobbszor_kerte_a_koszegi_nagymama_a_fiat_hogy_ne_bizza_ra_a_kislanyat","timestamp":"2020. július. 12. 19:33","title":"Többször kérte a kőszegi nagymama a fiát, hogy ne bízza rá a kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek? Többek közt ezekre a kérdésekre kaptunk válaszokat a Wizz Airtől a ferihegyi futópályán.","shortLead":"Van-e slusszkulcsa egy utasszállító gépnek? Le tud szállni magától egy repülő? Mit kell tudnia egy légiutas-kísérőnek...","id":"20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98bcc20d-c69f-4ab7-b36d-a8140aec63f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3326f2f3-02ec-4374-82c8-7b595c9c9291","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_wizz_air_flotta_frissitese_airbus_a321_neo","timestamp":"2020. július. 13. 22:03","title":"Frissíti gépeit a Wizz Air – beültünk az egyik pilótafülkéjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul folynak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Így például hamarosan már semmit sem kell majd kiszedni a kézipoggyászból a biztonsági ellenőrzéskor. ","shortLead":"Utasból egyelőre legfeljebb csak márciushoz, áprilishoz képest van sok, ettől függetlenül a fejlesztések szakadatlanul...","id":"20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ec9f4ac-9c13-479a-b4bb-e90eadedbe3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7332c1ea-5fef-41af-89dd-ef703a889552","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_ferihegy_budapest_airport_fejlesztesek_lhbp","timestamp":"2020. július. 13. 20:43","title":"Ferihegy előremenekül: kevés az utas, de sok a fejlesztés – megnéztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]