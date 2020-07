Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47b77e64-64c6-4dff-9ac0-c532eef35433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját ez a makulátlan állapotú sportos régi Golf.","shortLead":"A 80-as évek elejére repítheti vissza új gazdáját ez a makulátlan állapotú sportos régi Golf.","id":"20200713_mintha_uj_lenne_ez_125_millio_forintos_37_eves_vw_golf_gti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b77e64-64c6-4dff-9ac0-c532eef35433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36d097d-70df-4992-9b20-adfeb3c619fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_mintha_uj_lenne_ez_125_millio_forintos_37_eves_vw_golf_gti","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Mintha új lenne ez 12,5 millió forintos 37 éves VW Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3f4f94-e873-4a60-a6ce-290dd7fe6fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ebben a hónapban bemutathatja a Microsoft kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót. ","id":"20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec76410-281d-4f7e-b15e-c5c315ea8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_emmi_koronavirus_hatar_opreativ_torzs","timestamp":"2020. július. 13. 18:25","title":"Második nekifutásra megkaptuk az érdemi válaszokat az új szabályokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]