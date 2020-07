Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","shortLead":"A szomszédos Shedd Aquarium lakói a világ legnagyobb T-Rexét is láthatták.","id":"20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86affdc-94ff-43b9-b890-bfa2b802c549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b946a6ea-a68e-4f78-afbb-755d3d2a4756","keywords":null,"link":"/elet/20200714_Ket_pingvin_bement_a_Chicagoi_muzeumba_es_megnezte_a_dinoszauruszokat","timestamp":"2020. július. 14. 14:27","title":"Két pingvin bement a chicagói múzeumba és megnézte a dinoszauruszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk, természetesen a Twitteren. ","shortLead":"A Tesla németországi üzemeként épül a berlini Gigafactory, amelyről most először tett közzé képekt Elon Musk...","id":"20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0289b6b-007b-460e-bd81-a1548f5e3f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a322fe-48c1-489c-b81e-52e578ff0154","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Megmutatta_Elon_Musk_milyen_lesz_a_GigaBerlin","timestamp":"2020. július. 15. 13:59","title":"Megmutatta Elon Musk, milyen lesz a GigaBerlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat.","shortLead":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek...","id":"20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5870a9-3b0d-437d-9b3e-ddcc79d66c58","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. július. 14. 06:55","title":"Jelentős fizetésemelést kapnak a francia egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"360","description":"A Baranya megyei Cserdi polgármesterével, a most elhunyt Bogdán Lászlóval a HVG 2014 szeptemberében készített portréinterjút. Ezt közöljük újra, változtatás nélkül.","shortLead":"A Baranya megyei Cserdi polgármesterével, a most elhunyt Bogdán Lászlóval a HVG 2014 szeptemberében készített...","id":"201438_bogdan_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0372c3e-c6db-4c4e-9485-b43ce441405a","keywords":null,"link":"/360/201438_bogdan_laszlo","timestamp":"2020. július. 14. 11:10","title":"Bogdán László: A nincstelenség határozta meg, hogy mást, többet akartam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken gazdagodnak meg. Ezt írja a német zöldek egyik EP-képviselője a Frankfurter Rundschauban, miután nemrégiben tanulmányutat tett Magyarországon. ","shortLead":"Az EU-nak lépnie kell, mert a magyar miniszterelnök és barátai szétverik a jogállamot, ráadásul brüsszeli pénzeken...","id":"20200715_Nemet_EPkepviselo_Magyarorszagon_mar_nincs_hely_az_ellenzek_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3de6792-2bb4-4cb2-a858-624cbfa33187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08086ca0-db90-44b0-94b2-7776c9f15b3b","keywords":null,"link":"/360/20200715_Nemet_EPkepviselo_Magyarorszagon_mar_nincs_hely_az_ellenzek_szamara","timestamp":"2020. július. 15. 07:29","title":"Német EP-képviselő: Magyarországon már nincs hely az ellenzék számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","shortLead":"A Magyar Nemzet keddi cikke szerint csomagban, de külön-külön is eladná a leánycégeket a multivállalat.","id":"20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb29e7b-eea4-4a77-8ab7-7c8aed687107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Magyar_tobbsegi_tulajdonba_kerulhet_a_Tesco","timestamp":"2020. július. 14. 06:05","title":"Magyar többségi tulajdonba kerülhet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival 2018-ban kezdett kezelni néhány vak embert, ez év végén, jövő év elején derülhet ki, milyen eredményt sikerült elérniük. Interjú.","shortLead":"Huszonöt éve kutatja a retinát, 15 éve dolgozik azon, hogy visszaadja a látást a vakoknak Roska Botond. Társaival...","id":"20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de9e88c7-5d6f-4031-97f8-0dcec407f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc46b08-8115-47d8-bb10-438fb7f45bbf","keywords":null,"link":"/360/20200714_roska_botond_neurobiologus_interju","timestamp":"2020. július. 14. 06:30","title":"Hajszálnyira vagyunk attól, hogy megtudjuk, sikerült-e egy vak embernek visszaadni a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Japán után az Egyesült Államokban is elkezdte megjeleníteni az utak forgalmát szabályozó közlekedési lámpákat.","shortLead":"A Google Japán után az Egyesült Államokban is elkezdte megjeleníteni az utak forgalmát szabályozó közlekedési lámpákat.","id":"20200715_google_maps_kozlekedesi_lampa_forgalom_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8961528-6531-4992-8a3f-ceacf2f215bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_google_maps_kozlekedesi_lampa_forgalom_navigacio","timestamp":"2020. július. 15. 07:03","title":"Jönnek a közlekedési lámpák a Google Térképbe, de egyelőre nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]